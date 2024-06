El alcalde de Puente Genil pide cautela en el caso de la agresión sexual denunciada por una menor

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), ha enviado este martes un mensaje de prudencia y cautela a la ciudadanía ante el caso de la presunta agresión sexual a una menor de edad que se conoció el pasado fin de semana en la localidad, y por el que un chico, también menor de edad, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

“Desde el Ayuntamiento de Puente Genil queremos manifestar que estamos completamente en contra de cualquier tipo de agresión sexual, y sobre este caso quiero hacer un llamamiento a toda la población para que se respete la presunción de inocencia, ya que estamos hablando de un presunto caso de agresión sexual, estamos hablando de dos menores y, por tanto, hay que proteger absolutamente su identidad y salvaguardar su intimidad, y lo que tenemos que hacer las instituciones, los grupos políticos y la población es dejar trabajar a la Fiscalía, dejar trabajar a la Policía Judicial que está investigando las pruebas y que sean los jueces los que impartan justicia”, ha afirmado.

“Es conveniente que no se hagan juicios paralelos y este es un asunto importante, porque se pueden sacar prejuicios anticipados que no ayudan, porque estamos hablando de dos menores”, dijo Velasco, quien también criticó que “el hecho de que se esté hablando en algún tipo de comunicados de agresión sexual abiertamente, me parece que es precipitado, todo esto respetando las cuestiones que se han suscitado en torno a la posible agresión sexual”.

“El Ayuntamiento de Puente Genil ha contactado con la familia de la presunta víctima para poner a su disposición todos los servicios normales de asesoramiento ante este tipo de presuntos casos de agresión, en lo que se refiere a apoyo psicológico y de apoyo desde el punto de vista jurídico, pero insisto, total cautela, no podemos hacer juicios paralelos y tenemos que dejar trabajar con toda la responsabilidad a la Fiscalía y a los jueces, que son los que tienen q ue dictaminar y más en este caso en el que las personas involucradas son menores”.

Por último, el alcalde ha añadido que los hechos ocurrieron fuera del término municipal de Puente Genil. "Es un dato que hay que aportar para que la gente sepa que los hechos no se produjeron aquí aunque sí es cierto que afectan a dos menores pontanenses”, ha especificado.