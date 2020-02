El alcalde de Belalcázar pregunta si la Junta quiere ceder el Castillo a una empresa privada

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), ha escrito este jueves un nuevo capítulo en la guerra del Ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por la gestión del Castillo. La fortaleza permanece cerrada pese a que las obras de restauración terminaron hace varios meses. El primer edil se ha preguntado si la Junta, en realidad, no intenta ceder la gestión del monumento a una empresa privada, de ahí las dificultades para firmar el acuerdo. La delegada de Cultura, Cristina Casanueva, sugirió el miércoles que la Junta barajaría nuevas posibilidades si el acuerdo con el Ayuntamiento no fructifica.

"¿Tienen pensado cedérselo a alguna empresa privada? ¿Esta empresa privada no cobraría entrada? ¿Cómo se costearía esta empresa los gastos que a nosotros nos exige la Junta en su convenio? ¿Se daría alguna subvención por parte de la Junta para sufragar esos gastos?", ha planteado el primer edil en un comunicado. Y ha incidido en que Cultura ya descartó que "no habría subvención para tal fin". "No me extrañaría que estén barajando esa posibilidad , ya que lo llevan en su ADN", ha censurado.

En su escrito, el alcalde responde punto por punto a la delegada de Cultura, la popular Cristina Casanueva, quien el miércoles dijo que las conversaciones con el Ayuntamiento eran continuas para desbloquear el asunto. "No son tan continuas como ella indica", dice. Y relata: "No se si sería casualidad o coincidencia, que a un mensaje que le mandé el día 30 de enero a las 18:42 nos contestara a las 21:42, después de comentar al portavoz del PP en el Pleno ordinario que no nos contestaba a los mensajes".

"Al poco tiempo, cuando me comentan que se iba a realizar otra visita al Castillo, la llamé y sí me cogió el teléfono. Me contestó que desde la Consejería estaban pidiendo presupuesto para organizar otra visita, que si se llegaba a realizar ya me avisarían. Aún estoy esperando", apremia.

"No hemos dicho ninguna mentira. Como se puede comprobar, sí están ninguneando a la comarca, a Belalcázar y al propio Ayuntamiento. Siempre nos enteramos por terceros de las actuaciones que están llevando a cabo. Con el anterior Gobierno de la Junta, ya que lo ha nombrado, no pasaba esto", se ha reiterado el alcalde.

Con respecto a la anterior Junta, ha recordado que, como bien dice la delegada, “nos los habrían soltado” sin más. "Igual nos hubiese interesado más, ya que de esta forma hubiésemos optado a poder solicitar el 1,5% Cultural del Ministerio porque, como bien debe saber, para poder solicitar esta subvención los convenios deben ser firmados por un mínimo de 50 años y no cuatro, como pretende la actual Junta", ha respondido.

Discrepancias por cobrar cinco euros

Y, en relación al agobio, ha reconocido "que sí". "Belalcázar cuenta con 3.255 habitantes y no es que nos venga grande el Castillo. Al contrario, en los próximos presupuestos para 2020 ya tenemos prevista una partida presupuestaria de 43.000 euros destinada al mismo para cubrir los gastos de limpieza (productos de limpieza, aseo y personal) y los guías turísticos que deberían ser al menos dos. No hace falta ser muy listos para echar las cuentas y comprobar que con los cinco euros que se pretende cobrar no hay ni para cubrir los gastos", se ha explicado.

Según el borrador del convenio, en su cláusula tercera apartado tres, Cultura obligaría a que los grupos sean de 25 personas, dividido en dos grupos. "Si hacemos números, serían 75 personas por día, 150 al fin de semana, por cuatro fines de semana que tiene el mes serían 600 personas al mes, por cinco euros, 3.000€ al mes, por 12 meses que tiene el año, 36.000 anuales. Como bien se puede comprobar, no salen los números, porque además hay que añadir a los gastos arriba mencionados el Seguro de Responsabilidad Civil", explica.

El alcalde lo compara con Medina Azahara, también dependiente de la Junta de Andalucía, que no cobra las visitas aunque el servicio del guía y la misma visita guiada cuesta 18 euros adultos y 12 euros para menores. "No tiene lógica que para en el Castillo no se pueda cobrar y que para los museos y los monumentos se esté cobrando. ¿O el Castillo necesita unos informes jurídicos especiales? Yo tardo en hacer unas ordenanzas cinco minutos", apremia a la delegada.