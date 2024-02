Los agricultores de Córdoba mantienen las protestas con una marcha lenta de tractores en Espiel

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba continúan una jornada más con sus protestas y este miércoles han vuelto a salir a la carretera para mostrar su rechazo a las políticas agrarias de la Unión Europea. En este caso, lo que han hecho trabajadores del sector primario de Córdoba ha sido convocar una marcha lenta y reivindicativa de tractores en la N-432 desde Espiel.

Se trata de un acto para el que no tienen permiso por parte de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, ya que se trata de una marcha "lenta" y, en eso se escudan porque con sus tractores pueden circular por la carretera. Son más de medio centenar los vehículos agrícolas que participan en esta simbólica marcha, según ha explicado uno de los participantes, que no ha querido desvelar su identidad, y que han confirmado otras fuentes consultadas por este medio.

La mayoría de los participantes han salido desde Villaharta, lugar en el que este pasado martes dejaron los tractores tras la gran protesta celebrada y que provocó alteraciones de tráfico en varias carreteras de la provincia; además, algunos de ellos han pasado la noche allí. Así las cosas, este miércoles han acudido a recoger su maquinaria agrícola y, de paso, participar en esta marcha simbólica.

"Vamos a seguir con las reivindicaciones", ha señalado a El Día Sonia Jornet, agricultura y ganadera de Dos Torres, que participa en esta marcha, quien ha reconocido que mantendrán las protestas porque en el sector primario "lo estamos pasando bastante mal". Además de criticar y lamentar la subida de los costes de producción, ha subrayado que "la Agenda 2023 nos está asfixiando".

Otra de sus críticas se ha centrado en la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, que "también las estamos sufriendo".

Jornet, además, ha subrayado como hito importante el hecho de que detrás de la tractorada de este pasado martes como el resto de protestas que van a protagonizar "no hay ninguna asociación ni colectivo agroganadera", sino que es "es particular de las personas que lo vivimos cada día". Es más, en esta línea, ha aseverado que "no queremos que se vincule a ninguna asociación".

Esta agricultora y ganadera de Dos Torres, además, ha aludido a la situación en la que se encuentra la comarca de Los Pedroches. "Tenemos el agravante de que estamos abandonados totalmente, sin autovía, sin accesos y casi un año sin agua potable. ¿Quién lo supera? Nos duchamos con la boca cerrada", ha recordado. En esta misma línea, ha considerado que "Los Pedroches ha despertado y no hay marcha atrás".

Además, ha hecho hincapié en que el campo ha salido a la calle porque "ha llegado un punto en el que ganaderos y agricultores no pueden más". Por eso, ha avanzado que continuará con las movilizaciones "hasta que se nos escuche y empecemos a negociar sobre las reivindicaciones que hay sobre la mesa mientras haya ánimo; no se puede más".

Es más, ha insistido en el campo no se va echar atrás en sus demandas porque "es nuestro futuro" y ha aludido a unas de los lemas utilizados en la convocatoria de este martes, donde "se puso de manifiesto que si el campo no produce, la ciudad no come; la gente no es consciente de esa realidad".

"Soy una defensora acérrima del campo, de la ganadería. El sector primario mueve todo, es el motor de todos los sectores", ha concluido.