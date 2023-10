Todo listo para la XVI Fuente Palmera de Boda: 50 expositores, ocho desfiles y las últimas tendencias nupciales

La XVI Edición de Fuente Palmera de Boda ultima sus detalles antes de dar comienzo este jueves, 5 de octubre. Por delante, cuatro días en los que el conocido como pueblo de las novias de Andalucía volverá a convertirse en el punto de encuentro de parejas que buscan organizar ese día tan especial.

Para esta nueva edición, la cita cuenta con casi 50 expositores dispuestos a ofrecer los mejores productos y servicios para bodas, bautizos o comuniones. “Si no vienes a Fuente Palmera de Boda, no lo has visto todo”, destacan desde la organización, debido a la amplia variedad de sectores que participan en la muestra.

Más de 3.000 metros cuadrados de recinto expositivo a modo de centro comercial abierto, donde destaca la pasarela profesional instalada en pleno centro del municipio, la Plaza Real. Para este 2023, Fuente Palmera de Boda cuenta con ocho desfiles de distintas firmas: Rosa Nacarino, Galerías Fabi, Sara Ostos, Higar Novias, Eva Martínez Artesanía, Sergio Venteo, Aguilar Novias y María Bolancé.

Además, la pasarela volverá a ser el lugar donde se celebre el VII Certamen de Jóvenes Diseñadores. En él, participarán ocho creadores procedentes de Córdoba, Cantabria, Sevilla y Cádiz, que presentarán un look de fiesta y otro de novia que optan a un primer premio de 1.200 euros y un desfile en la XVII Edición de Fuente Palmera de Boda.

El jurado que se encargará de valorarlos estará formado por Margarita de Guzmán, invitada de honor del evento e influencer de moda conocida como @invitadaideal; Josué Selfa, diseñador de moda de Palma del Río; Pepelu Martínez, CEO y fundador del blog Gastronomía & Moda; Concha Jiménez, directora comercial de la Revista Escaparate, y Núria Cabrera, creadora de contenido de moda y lifestyle en @eldiariodenuny y experta en comunicación y marketing.

Como novedad, el domingo volverá a tener contenido especial para los visitantes, ya que contará con dos jornadas especiales. A las 11:30, Cucca Rossé, agencia de wedding planner especializada en la organización de bodas a medida con sede en Sevilla, impartirá la charla El secreto de Cucca Rossé para organizar una boda perfecta. Justo después, a las 12:00, será el turno de Margarita de Guzmán, influencer de moda conocida como @invitadaideal, que hablará de Tendencias para novias y tips de invitada.

Para esta edición 2023, Fuente Palmera de Boda ha trabajado para revolucionar la experiencia con la plataforma Fuente Palmera de B∞da, donde los visitantes podrán participar con una amplia variedad de actividades. Gracias a una colaboración con la empresa colona SynergyaTech, los visitantes tendrán acceso a sorteos, concursos, información de expositores; todo al alcance la mano. Tan solo con descargar la app Fuente Palmera de B∞da.

La Feria de la Boda está organizada por la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente Palmera, la Diputación de Córdoba e Iprodeco, la Junta de Andalucía y la marca turística Andalucía y la entidad bancaria Cajasur.