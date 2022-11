La consejera de Salud culpa a anteriores gobiernos del PSOE de la falta de médicos en el Hospital de Peñarroya

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Calina García, ha afirmado este jueves que la falta de médicos especialistas en el Hospital Valle del Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, que Salud está solventando ahora con la cobertura que ofrecen otros hospitales, como el de Pozoblanco, es "problema" de los socialistas, que cuando gobernaban en la Junta de Andalucía, "no hicieron las cuentas", en cuanto a los médicos que se jubilaban.

Así lo ha asegurado García, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, después de que el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz le preguntara cómo iba a afrontar Salud que dicho hospital "lleva ya varios años acumulando incidencias, especialmente en relación con la falta de especialistas médicos", en el marco de un "déficit estructural" en dicho centro, así "reconocido" por la propia consejera, pero que, según ha lamentado Ruiz, es aplicable a otros hospitales andaluces.

En este sentido, ha señalado que a García "se le acumulan los problemas" en este ámbito, "porque no busca soluciones efectivas, por ejemplo en la contratación de médicos", cuando "debería diseñar ya un estatuto específico" para este colectivo, y ofertar "contratos más estables, aumentar la retribución de las guardias médicas, apostar por complementos de destino más atractivos", y tener en cuenta que "el Decreto de Difícil Cobertura no ha funcionado, por lo menos en el diseño que tiene ahora", en lugar de "ingeniar una serie de medidas singulares, poco más o menos que estrambóticas", que han logrado el efecto contrario a atraer médicos y mejorar la atención sanitaria.

Ante ello, Catalina García ha pedido a los socialistas "responsabilidad y seriedad cuando hablan de salud", porque es cierto que "tenemos un problema en el Hospital del Guadiato, pero solo con tres de 15 especialidades, que además se están cubriendo con el Hospital de Pozoblanco, y tenemos el problema solucionado", de modo que "su problema", el causado por anteriores gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía, es que "hace muchos años ustedes no hicieron las cuentas" respecto a los médicos que se jubilarían.

La consecuencia, según ha señalado García, es que "este año se jubilan en Andalucía 687" profesionales sanitarios, y "el año que viene 790", y ante ello los anteriores gobiernos socialistas de la Junta "no hicieron nada", y ello a pesar de saber que "un profesional tarda en formarse once años", de tal modo que "las plazas que nosotros hemos aumentado" ahora, siendo Andalucía "la primera comunidad autónoma en ofertar plazas MIR, no soluciona el problema, ahora no, pero lo solucionará después".

Entre tanto, según ha argumentado, "tenemos que adoptar medidas para poder solucionar el problema que ustedes (los socialistas) han generado y que no quisieron solucionar", y ello a pesar que "han gobernado 40 años" en Andalucía, y han tenido ese tiempo "para solucionar muchos problemas", que el actual Gobierno andaluz del PP, que en la anterior legislatura gobernó con Cs, se tiene ahora que "tragar, y por supuesto que estamos aquí para dar soluciones y para mirar por los profesionales de Andalucía".

La consejera de Salud ha concluido recordando al parlamentario del PSOE que cuando el PP llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía "el presupuesto del año 2018 todavía era de 1,5 millones de euros menos que el presupuesto del año 2010", mientras que "hoy el presupuesto de Salud, respecto al de 2020, es de 4.000 millones de euros más", lo que supone "un 40 por ciento más para la salud en Andalucía", lo que ha llevado a García a recomendar a los socialistas que "dejen de hablar de recortes en la salud y del desmantelamiento del sistema sanitario público", pues ello está "muy lejos de la verdad y de la realidad", que conocen "todos los andaluces y los profesionales sanitarios".