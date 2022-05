Puente Genil da luz verde a la continuidad de Aqualia en la prestación del servicio de agua

El Pleno de Puente Genil ha dado luz verde a la propuesta del alcalde, Esteban Morales (PSOE), de dar continuidad temporal a la prestación del servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales en el polígono industrial San Pancracio que actualmente presta la empresa Aqualia, concesionaria del servicio.

Tal y como señalaba la propuesta trasladada a los grupos políticos en días pasados, el alcalde recordó que esta continuidad “no es una prórroga, sino un encargo, con lo cual no puede haber negociación con Aqualia”, extendiéndose dicha continuidad por estrictas razones de interés general y por el plazo imprescindible hasta que la Corporación Municipal determine el nuevo modelo de gestión del servicio de agua de la localidad.

En el transcurso de una sesión extraordinaria celebrada esta tarde, y “ante la inminente extinción del contrato de gestión y explotación mediante concesión administrativa”, de dicho servicio, que expira el próximo 20 de junio, el Ayuntamiento ha tomado esta decisión una vez visto el informe remitido por la secretaria general accidental, y tras someterlo a una votación que ha contado con el voto favorable de PSOE, PP y C’s y la negativa de IU.

Durante el turno de intervenciones, el concejal de C’s, Chencho Moreno ha pedido un respaldo significativo a la decisión final que se tome sobre este asunto, y no en el tiempo de descuento de la prórroga. Además, “apostar por una gestión directa del servicio de agua, al completo, desde lo público, no necesariamente tiene implicar menospreciar o cuestionar que el servicio se preste de una manera indirecta”.

Moreno ha apelado a la responsabilidad política de todos los grupos políticos con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible, “y si no lo hay, habría que continuar con una gestión indirecta para asegurar un paso más fiable que satisfaga más a este pleno”.

Por su parte, Jesús David Sánchez (IU) ha dicho que “ni de manera política ni jurídica compramos el argumento que hoy nos traen”, dudando asimismo de la duración del plazo “imprescindible” anunciado para la prórroga.

“Aquí nadie es capaz de defender un modelo sobre otro porque no se ha hecho ese trabajo”, ha indicado Sánchez, quien añadió que la propuesta del equipo de Gobierno en forma de prórroga “es un bandazo y un parche más de la falta de previsión y la prepotencia política de quien ha pensado que ya lo tenía todo hecho”. “Aten bien la prórroga porque vamos a impugnar este acuerdo”, ha dicho el portavoz municipal de IU, anunciando su voto negativo a la propuesta.

En la misma línea, Sergio Velasco (PP), ha recordado que su grupo ya planteó que este asunto debía comenzar a haberse tratado en 2017. “Esto no es una cuestión que se pueda improvisar, y aquí estamos, improvisando prórrogas para poder seguir adelante”, ha precisado Velasco, que ha afirmado que el equipo de Gobierno ha tenido cinco meses el informe de la consultora guardado en cajón, sacándolo precisamente ahora a falta de unas semanas para que expire la prórroga acordada en diciembre.

“No sabemos cuál es la mejor propuesta, si la privada, si un sistema mixto, o un sistema directo, pero lo que si tenemos que ver es qué es lo mejor para los pontanenses, y eso requiere reformular el informe de la consultora, que nos ha puesto de acuerdo a todos en el sentido de que no convence a nadie”, ha argumentado Velasco, quien pidió que se mire cómo se está explotando este servicio en otros municipios del tamaño de la localidad, y tomar una decisión “con serenidad y no sesgada”, sin que haya subida tarifas y con la mayor inversión posible en las redes de saneamiento de Puente Genil.

Por último, el alcalde ha recordado la sentencia favorable al Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo presentado por Aqualia sobre la “prórroga tácita”, fallo que valoró muy positivamente “y por el que algunos deberían pedir disculpas” por todo lo que dijeron en su momento.

Morales también ha indicado en los modelos de prestación del servicio de agua actualmente existentes en otros municipios mayores de 20.000 habitantes, y comparó algunos aspectos de las ofertas presentadas por Emproacsa y Aqualia, especialmente en el capítulo de inversiones, así como la prestación directa a través de Egemasa, indicando que “la oferta más ventajosa es la de Emproacsa en un cómputo superior a los 400.000 euros en los cinco años”.

El alcalde también ha repasado los problemas suscitados con Aqualia en la prestación del servicio en los últimos 25 años, afirmando que si se le pregunta a los vecinos, la valoración es que dicha prestación es “insuficiente”.

“Desde mi punto de vista, tengo claro que no me iría al modelo privado, pero eso lo va a decidir y lo tiene que decidir el Pleno, porque la memoria está hecha, los informes están incorporados y necesitamos tener claro ese modelo, por lo que hay que decidirlo ya”. “Olvídense ya de Aqualia que no tiene contrato con este Ayuntamiento, por eso les invito a sentarnos para llegar a un acuerdo sobre un modelo público”, ha recalcado Morales, quien insistió en que “el consenso es muy fácil de alcanzar si hay voluntad, y de eso se trata, , vamos a continuar teniendo agua, teniendo abastecimiento, pero pongamos de acuerdo sobre ese modelo público”.