Posadas recupera la historia de 24 malenos deportados a campos de concentración nazi con piedras de la memoria

La plaza de Lavaderos de Posadas ahora luce 24 piedras de la memoria (Stolpersteine) en homenaje a los deportados a campos de concentración nazis de la localidad, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba. Sus historias, que forman parte de la historia de la provincia, se encuentran ya plasmadas en estas piedras "para que sus nombres se conozcan, para que no se pierdan en este olvido instaurado desde hace ya tantas décadas".

"Hombres que defendieron la legalidad republicana y el orden mundial contra el fascismo" y cuyas familias han tenido que esperar décadas para "ver el justo reconocimiento de aquellos que contribuyeron con sus vidas a defender las libertades y la democracia que actualmente disfrutamos", han expresado desde la asociación.

Por eso, ahora estas Stolpersteine recordarán a los malenos lo que los supervivientes de los campos de concentración nazis se comprometieron, a “no olvidar los sangrientos sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos, porque nuestro ideal es la construcción de un mundo nuevo en paz y libertad. Se lo debemos ellos, a los compañeros muertos y a sus familias”.

Ahora vuelven a su pueblo, a Posadas, pueblo del que partieron hace más de 80 años, de una forma simbólica y ·seguramente ellos estarían orgullosos de ser reconocidos por sus paisanos como malenos, no como los apátridas que los franquistas y los nazis les hicieron ser, sino como malenos de pleno de derecho", indica la asociación.

"Es un honor y un acto de justicia que estos 24 nombres resuenan en Posadas. Ya no sois números, ya no sois ganado marcado con un triángulo azul o rojo y una S de Spaniard (español). Ya sois, otra vez, los mismos hombres libres que salisteis de vuestro pueblo".

Concierto 'Sonidos del Holocausto'

Tras el acto, tuvo lugar un concierto del Dúo Metha en el cine teatro Liceo de la localidad. El Dúo Metha, formado por los hermanos Jorge y Rocío, es el resultado de la pasión, tal y como dicen ellos, que sienten por la música y la historia, en concreto la concerniente a este periodo de la historia en la que miles de hombres y mujeres perdieron la vida, el Holocausto.

A través de varias piezas musicales bien que se tocaron en campos de concentración, o que fueron compuestas por supervivientes o bien han sido compuestas por Jorge, en memoria de todas las víctimas del horror nazi, Rocío cuenta la historia de estas obras, de sus protagonistas y sumerge al público a través de la música en la historia, "esa historia que nunca debería haber ocurrido, pero que ellos la llevan a todos los rincones del mundo para concienciar a la sociedad, para evitar que se repita la tragedia".

"No se puede tener más sensibilidad que Rocío tocando el violín, no se puede tener más pasión y belleza en las letras de Jorge y su fuerza al piano. No se puede transmitir más pasión en lo que hacen", ha continuado la asociación. "Ellos con su música transmiten la memoria de estos hombres y mujeres que dieron su vida, lucharon y vieron en la música su opción de vida, su manera de salir del infierno. Y la música ganó, no pudieron con ella. Tampoco podrán con los demócratas que haremos lo imposible para que no se vuelvan a repetir barbaridades como las acontecidas a estos 24 malenos, republicanos y defensores de la democracia".

Con este concierto, la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba continúa avanzando en esta iniciativa de la delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, en el que la exposición Volver del Olvido. Deportados cordobeses a campos de concentración nazis y el concierto Sonidos del Holocausto está recorriendo diferentes puntos de la provincia de Córdoba. Villaviciosa de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Almodóvar del Río, Belmez y Posadas ya lo han disfrutado. Se trata de una iniciativa de llevar la cultura, a través de la música y la historia, por toda la provincia y con ello recuperar la memoria de los al menos 349 cordobeses que fueron deshumanizados por los nazis en los campos de concentración de trabajo y exterminio.