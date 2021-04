La Policía Local de Puente Genil multará al concejal que se saltó el toque de queda, que no dimitirá

El concejal de Seguridad Ciudadana de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha recogido el guante lanzado por el grupo municipal de Izquierda Unida, y ha hecho una valoración sobre las razones que su compañero del equipo de gobierno, Jesús López, ha esgrimido para quebrantar el toque de queda durante la madrugada del 17 al 18 de abril.

Gómez ha subrayado que el concejal de Juventud “ha ido con la verdad por delante, los hechos pueden ser más o menos creíbles pero yo no voy a poner en duda sus declaraciones". "Es verdad que fue un error por su parte salir después de las once de la noche y lo que sí es verdad que le faltó fue pedir disculpas a la ciudadanía por ello, porque como concejal tiene que ser un ejemplo”. “No obstante, no va a dimitir, porque considera que no ha hecho nada malo y alega que tenía una causa justificada para salir porque una personas que lo acompañaba estaba mala”, afirmó.

Sobre las críticas de IU, Gómez ha dicho que él tiene una forma de trabajar determinada, “y no me leo todos los informes o denuncias de los agentes de la Policía Local”. “Tengo conocimiento de los hechos a partir de la información que me proporciona el jefe de la Policía Local, pido explicaciones a mi compañero y entiendo que eso es susceptible de una sanción administrativa que se tramitará y se elevará a la Junta interponiéndose la cuantía que corresponda”, ha matizado.

“Los agentes de la patrulla ha emitido un informe que está en Jefatura y que los grupos políticos podrán consultar desde mañana, y ese informe, a la vista de los hechos, acarrea que se denuncien a esas dos personas. Para todo lo demás, Sánchez es un buen director y nos puede contar todas las películas que quiera dando que pensar que se ha ocultado este asunto”, ha asegurado.

Por último, sobre el hecho de que los agentes no pararan a Jesús López, Gómez ha explicado que “esta es una dinámica habitual cuando una patrulla la componen dos agentes. Si a una de estas personas ya la conocen, y la ven en la calle en esa situación, simplemente por ese hecho se le pondrá la sanción, de ahí que continuaran detrás del vehículo. Si los agentes se paran para identificar a una persona que ya saben quién es, no siguen detrás del vehículo. En este caso, no paran al concejal porque saben quién es, con lo cual, la patrulla hizo su trabajo y continuó detrás del vehículo hasta identificar a ese conductor”.

“Esa es la realidad”, ha dicho Gómez, quien en última instancia también quitó hierro al hecho de que los agentes tarden hasta una semana en redactar el boletín de denuncia, algo que, a su juicio, se debe al volumen de trabajo que tienen.

El PP apunta a un funcionario de la Policía Local

Poco después también ha salido a la palestra el portavoz municipal del Partido Popular, Sergio Velasco, quien ha desvelado que el acompañante del concejal de Festejos, que también se saltó el toque de queda durante la madrugada del 17 al 18 de abril, “es un funcionario de la Policía Local”, algo que da una vuelta de tuerca más a la polémica generada.

Velasco ha dicho que concejales de su partido se han personado en la Jefatura de la Policía Local para recabar información sobre estos hechos, siendo recibidos por el jefe de la Policía Local, quien no accedió a mostrarles en el acto, las diligencias y atestados de los días indicados, poniendo en conocimiento de los concejales que “en cuanto se dispusiera y recabase la documentación se les haría saber para los efectos que se estimasen convenientes”.

“Según la información de la que disponemos, la persona que acompañaba al concejal socialista es un funcionario de la Policía Local. Y sus compañeros, es decir, la patrulla de la Policía Local, salieron tras el vehículo que partió con celeridad tras bajarse el concejal, suponemos que preocupados por las circunstancias de su compañero. En un caso tan poco ejemplarizante como el que traemos a colación, en el que un concejal, Jesús López Serrano, fue sorprendido en la calle, la madrugada del sábado al domingo, sin excusa razonable alguna, se ha guardado un absoluto y vergonzante silencio durante 10 días, teniendo conocimiento el Equipo de Gobierno de lo sucedido desde el día siguiente a que ocurrieran los hechos, hasta que varios concejales del PP se han interesado por el asunto en la Jefatura de Policía. No solo eso, sino que se pospone la vista de las diligencias policiales a unos concejales de la oposición, arguyendo que no está disponible la documentación, cuando hablamos de partes o informes de hace 10 días".

El portavoz popular ha calificado las explicaciones de Jesús López como “absolutamente incoherentes y poco creíbles, con unas justificaciones dignas de premio Goya al mejor actor”. “Incluso llegó a afirmar que una patrulla de la Policía Local pasó por su lado sin dirigirse a él en ningún momento, comentario con el que pone en evidencia la labor y la profesionalidad del Cuerpo policial”.

“A la vista de las rocambolescas circunstancias exigimos al concejal delegado de la Policía Local, José Antonio Gómez, su inmediata comparecencia para esclarecer los hechos ocurridos, así como la aportación de las diligencias, atestados e informes de los días referidos a los grupos de la oposición”, dijo Velasco, quien añadió que “sería inconcebible, que ante unos hechos tan poco ejemplarizantes como los descritos, no se hayan abierto los expedientes oportunos ni se haya informado antes de la situación a los medios de comunicación y a los grupos de la oposición”. “¿Se les va a sancionar ahora sólo después de que se haya interesado la oposición en el asunto y haya saltado a los medios de comunicación?”.

Para Velasco, “la Policía Local de Puente Genil ha pasado en esta última década por muchos problemas que han dañado seriamente su imagen, como es conocido por todos. La restitución de la imagen del cuerpo requiere de la máxima transparencia y ejemplaridad". Por tanto, ha exigido "inmediatez" en las explicaciones del concejal delegado de Seguridad Ciudadana, y ha calificado las declaraciones del protagonista de "más propias de un episodio de Benny Hill".