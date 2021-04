El concejal de Juventud de Puente Genil asume que quebrantó el toque de queda

El concejal de Juventud, Participación Ciudadana y Festejos de Puente Genil, Jesús López, ha tratado de salir al paso este miércoles de las críticas que está recibiendo tras conocerse que quebrantó el toque de queda durante la madrugada del pasado 17 al 18 de abril, cuando fue sorprendido por una patrulla de la Policía Local en pleno centro de la localidad en torno a las 03:00, algo que ha levantado una gran polvareda desde el punto de vista político.

Fue el grupo municipal de Izquierda Unida el que el martes a mediodía denunció que un concejal del equipo de Gobierno se había saltado la medida, por lo que reclamó explicaciones por ello. Horas más tarde, al término del Pleno, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), dio la palabra al concejal, quien en apenas dos minutos dio su versión de los hechos.

López indicó que esa noche se quedó a dormir en un domicilio particular con otras dos amigas y un amigo, si bien en torno a las 03:00 este último se sintió indispuesto, por lo que salió a acompañarlo en su coche. “Al llegar al Paseo del Romeral, me dijo que se encontraba mejor, por lo que me dejó en ese punto y él continuó por su lado. Es cierto que me crucé con una patrulla de la Policía Local pero no me pararon ni me pidieron nada, y eso fue todo lo que pasó esa noche", dijo el edil tratando de zanjar el asunto.

Ya este mediodía, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, se ha mostrado escéptico ante la versión ofrecida por el edil, y ha indicado que sus explicaciones “no tienen nada que ver con la información que nosotros habíamos pedido”. “Le hubiese bastado decir que estaba en la calle por causa de fuerza mayor, aunque tenía que haberlo dicho hace diez días y no él, sino el concejal de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía Local, que es José Antonio Gómez”.

Sánchez dijo que la intervención de López en sede plenaria “genera más preguntas y dudas que respuestas”, porque si IU no hubiese sacado este asunto por la mañana ni hubiese registrado esa petición pública de información “no hubiesen dado respuesta en el pleno” y porque después de diez días, “ni el concejal de Seguridad ni nadie del equipo de gobierno han dado explicaciones sobre los hechos que ocurrieron ni sobre la actuación policial al respecto. Lo que hay es un informe de la patrulla que los intercepta en el Paseo del Romeral y no hay denuncia, no sabemos si la hubo, o la hay, y no hay explicaciones previas de nadie”.

“El equipo de gobierno es reincidente, ya que tiene el antecedente de Mariola del año pasado, la diferencia es que en el caso de Mariola hubo información inmediata en redes y aquí han ocultado esta información, con lo cual hay una falta de transparencia que queremos señalar”, dijo el portavoz de Izquierda Unida, quien añadió que las explicaciones “se las deben no a IU sino al pueblo de Puente Genil”.

“De la intervención de Jesús López se desprende que si la patrulla de Policía se topa con alguien o con un concejal a las tres de la mañana, no pasa nada, y eso deja en muy mal lugar a la Policía de Puente Genil, con lo cual no se han dado todas las explicaciones y esas no les corresponden a Jesús López, sino a José Antonio Gómez”.

“Pedimos seriedad, transparencia y diligencia, que digan por qué diez días después no han dicho nada y cuáles van a ser las consecuencias de eso”, señaló Sánchez, quien indicó que las palabras de López afirmando que “su amigo está indispuesto, que es el que conduce y que en un trayecto de pocos minutos se recupera y lo deja en casa, me parece curioso y no lo negaré porque yo no estaba allí, pero las explicaciones que pedimos es sobre cómo actúa la policía en ese caso concreto, porque sabemos que esa actuación ha generado malestar dentro de la plantilla de la propia policía”. Sánchez dijo que su formación ha pedido todo tipo de diligencias y denuncias sobre incumplimientos de toque de queda en esas fechas, y concluyó afirmando que, por el momento, IU “no se plantea pedir dimisiones, pero sí explicaciones a quien tiene que darlas”.