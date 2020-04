Coronavirus en Córdoba: Dimite la concejala de Igualdad de Puente Genil por asistir a la misa del Lunes Santo

La concejal de Igualdad, Mayores, Infancia y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Puente Genil, Mariola González, ha tomado la decisión de renunciar a su acta de edil en el Consistorio debido a los hechos acaecidos el pasado lunes, con motivo de la celebración de la misa de la Cofradía de la Santa Cena en la Parroquia de San José. González asistió a dicha misa en la cual se reunieron, mínimo, ocho personas y que fue retransmitida por la televisión municipal.

Esta renuncia se ha hecho efectiva de manera oficial este mismo martes ante la preocupante situación creada por este motivo debido al estado de alarma sanitaria decretado por la crisis del coronavirus.

La concejala, aunque admite que se había producido "una situación poco acertada", también ha recordado que, "en la Parroquia de San José, diariamente, se han celebrado misas a las 12 del mediodía y con las puertas abiertas".

Asimismo, en el escrito de renuncia indica que "el que me conoce, sabe perfectamente que siempre he trabajado con el corazón por mi pueblo y por aportar mi granito de arena, olvidándome muchas veces de ser cargo público", y añade que se siente "enormemente decepcionada y triste, porque no merecen ni mi familia ni yo las calumnias, ofensas e insultos vertidos hacia mi persona".

"Esta decisión no ha sido nada fácil – termina diciendo la comunicación- porque había puesto toda mi ilusión en esta nueva etapa al frente de la Concejalía de Igualdad, Mayores, Infancia y Cooperación al Desarrollo, pero estas circunstancias me han afectado personalmente y he tomado esta dolorosa medida", mandando un mensaje de "apoyo a mis compañeros del equipo de gobierno", y deseando "que la alarma sanitaria que nos ha tocado vivir estos días finalice lo más pronto posible".