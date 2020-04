Coronavirus en Córdoba: Denunciadas varias personas en Puente Genil por asistir a la misa del Lunes Santo

La localidad de Puente Genil ha vivido una tarde de Lunes Santo propia de una película de Berlanga que ha terminado con varias personas denunciadas por asistir a la misa de penitentes de la parroquia de San José, oficiada por el arcipreste de la Villa, Juan Ropero. En torno a las 19:00, sendas patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local llegaban al templo de la plaza de España tras recibir distintas llamadas que advertían de una liturgia retransmitida en la televisión municipal y en la que, según evidenciaban las cámaras, se reunían como mínimo ocho personas, un número superior al que permite el Real Decreto del estado de alarma.

Los agentes se han encontrado con las puertas cerradas, lo que ha llevado a algunos vecinos a concluir que los cofrades se habían atrincherado. El bulo ha corrido como la pólvora por las redes sociales, pero lo cierto es que la grabación se había hecho por la mañana y, como los agentes pudieron comprobar más tarde, a esa hora en el interior de la iglesia, una de las principales de Puente Genil, únicamente había operarios que desmontaban el improvisado plató.

La situación se ha saldado, no obstante, con la interposición de varias denuncias a distintas personas que han sido identificadas por la Policía Local en la grabación, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento pontanés, que no han podido concretar cuál es el número concreto de expedientes abiertos. La emisión, con el rótulo "Santa misa de penitentes del Lunes Santo", deja ver al menos a ocho personas, entre las que se encuentra el cofrade mayor de la Santa Cena y la Virgen del Amor. Las imágenes captan el momento de las lecturas, con hasta tres personas diferentes tras el atril; algunas llevan guantes y otras no, y el micrófono se ve protegido con un plástico. En los oficios participan asimismo dos nazarenos, con la túnica y el capirote, situados a ambos lados del altar.

El paso de la Sagrada Cena, uno de los más monumentales del municipio, debía haber hecho su estación de penitencia en la tarde de este lunes, precisamente a la hora en la que se emitía la grabación.

Tras la denuncia a varias personas en Montilla el Viernes de Dolores por simular la ronda de la Centuria Romana Munda, queda claro que las liturgias y tradiciones de Semana Santa van a suponer un auténtico desafío para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ello pese a que, hace dos semanas, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ya dispensó de la obligación de acudir a misa los domingos y fiestas de guardar a los católicos "mientras dura la epidemia".

El Carpio es otra localidad donde existe polémica. La Guardia Civil de Córdoba ha iniciado las "comprobaciones oportunas" después del gran revuelo que ha generado en este municipio del Alto Guadalquivir la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Una grabación que se ha difundido en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp muestra el momento de la comunión, con un grupo de parroquianos en fila ante el sacerdote y con la presencia de dos monaguillos.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que los agentes han abierto una investigación y están realizando las "comprobaciones oportunas" tendentes a dilucidar si se cumplieron las medidas incluidas en el Real Decreto del estado de alarma, que incluye la obligatoriedad de dejar una distancia social y limita los grupos. Las celebraciones religiosas están permitidas siempre que cumplan una serie de requisitos y, su quebrantamiento, llevaría aparejadas diversas multas.

El Ayuntamiento de El Carpio confirmó el pasado 25 de marzo el primer contagio del SARS-Cov-2 en el municipio del Alto Guadalquivir, de 4.400 habitantes. A través de la red social Facebook, el Consistorio hizo entonces un llamamiento a "mantener la calma, respetar las indicaciones de prevención y tomar las medidas aconsejadas por los profesionales sanitarios". En Puente Genil, también el avance del covid-19 constituye un problema sanitario de primer orden, con al menos tres muertes ocasionadas por el virus.