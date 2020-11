El PSOE reivindica su "derecho constitucional" a ejercer la moción de censura en Baena

El Partido Socialista de Baena, a través de un comunicado, ha reivindicado "con firmeza", su "derecho constitucional a ejercer la figura de la moción de censura, de igual forma que quienes no obtuvieron la victoria electoral consiguieron la Alcaldía, usando los votos en la investidura de los grupos (por número de votos) segundo, cuarto y quinto" y ha subrayado además que es "la democracia la que permite la moción de censura".

De igual forma, el PSOE ha hecho hincapié en que no van a contestar "al insulto con el insulto, a la injuria con la injuria, no solo por una cuestión de estilo, sino porque el enfrentamiento político no debe contribuir a una fractura social en Baena" y porque no están dispuestos "a que lo que es una polémica entre adversarios políticos se convierta en una lucha entre enemigos".

En el mismo comunicado, han precisado que "el socialismo baenense se siente en la obligación cívica y moral, como ya ha demostrado durante tantos años, de procurar la sustitución de un gobierno municipal incompetente y paralizado por el bien de nuestra sociedad".

Según el PSOE, "a PP y Cs se les llena la boca diciendo que venían a cambiar la política de 37 años de Baena" y "lo curioso es que solo pueden gobernar con el voto de Luis Moreno, ese que ha protagonizado muchos de esos 37 años", al tiempo que han señalado que "es lógico que desde PP y Cs entiendan que no es el momento para presentar una moción de censura, lo mismo que no han visto la deriva a la que han condenado a Baena en estos 18 meses de Corporación".

Finalmente, detallan hasta veinte razones que les llevan a participar en la moción de censura, entre las que se encuentra que "se haya perdido más de un millón de euros en subvenciones, se haya engañado a los empresarios con las ayudas llegadas desde la Diputación, han eliminado el transporte público para los estudiantes o que se han dejado de gastar seis millones de euros del presupuesto heredado del anterior gobierno socialista".