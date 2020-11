Cristina Piernagorda: "La moción de censura es el acto de más alta traición a Baena y sus vecinos"

El equipo de gobierno de Baena al completo, formado por los grupos PP y Cs, ha comparecido este sábado con el objetivo de explicar “la falta de justificación” de la moción de censura presentada contra la alcaldesa, Cristina Piernagorda, por parte del PSOE, IU y un concejal del grupo independiente Iporba. El primer teniente de alcalde, Ramón Martín (Cs), ha insistido en que “Baena no está paralizada, argumento con el que tratan de justificar la moción, sino que la verdadera razón de llevarla a cabo es producto del miedo de ver que hay otra forma de trabajar”.

Martín ha recalcado que “una prueba de que la ciudad no está paralizada es que en el último año y medio se han sacado adelante más proyectos que en 30 años de gobierno socialista y más que en los últimos seis años con una mayoría absoluta”, y ha dicho que “el PSOE se va a convertir en la marca blanca de IU”.

El edil de Ciudadanos ha detallado que el pasado miércoles el equipo de gobierno trasladó al PSOE, IU e Iporba una serie de propuestas para “potenciar y revitalizar el comercio y la hostelería con bonos de ayudas por importe de hasta 20.000 euros y una repercusión de más de 80.000, pero aún no han dicho nada porque están más interesados en repartirse concejalías”. No obstante, Martín ha confiado en que “por el bien de Baena y Albendín se lo replanteen y no hagan la moción”.

La alcaldesa, Cristina Piernagorda, ha tildado la moción como “el acto de más alta traición a Baena y sus vecinos”, y ha insistido en que es “injusta porque no existe causa alguna que la justifique salvo el miedo a que sean otros, y no ellos, los que gobiernen”. “Después de 36 años, creían que este era su cortijo y quieren que lo siga siendo”, ha dicho.

Piernagorda ha reiterado que “este no es el momento de una moción de censura”, dada la crisis sanitaria y económica que vivimos y ha precisado que “a esto juega la oposición cuando tenemos 288 contagios por coronavirus en el municipio y el comercio y la hostelería viven una situación insostenible”. La popular ha explicado que “a sabiendas que la celebración del pleno extraordinario del pasado miércoles” con la toma de posesión de la concejala del PSOE, Rosa Unquiles, tras la dimisión de Dolores Ruiz, “podía precipitar la moción, decidimos convocarlo en vez de perder una subvención fundamental para poder realizar las obras de restauración de la Casa del Panadero de Torreparedones”. “Esta es la diferencia entre partidos”, ha sentenciado.

Finalmente, la regidora baenense ha querido agradecer “las numerosas muestras de apoyo que están recibiendo” y ha enviado “un mensaje de ánimo y aliento al pueblo” asegurando que “estemos en el gobierno o en la oposición vamos a seguir trabajando por Baena y Albendín y estando a vuestra entera disposición”. Piernagorda ha concluido afirmando que “después de 36 años, el pueblo habló en las urnas con un batacazo electoral del Partido Socialista” y “ahora es también el pueblo el que está en la calle pidiendo unidad, pero a ellos la avaricia les ciega”.