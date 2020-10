PP y Cs acusan al PSOE de presentar por "miedo" la moción de censura en Baena

La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha mostrado este lunes su malestar ante las declaraciones vertidas por la secretaria local del PSOE, María Jesús Serrano, acerca de presentar una moción de censura justificada en “la inoperancia y parálisis actual” del Ayuntamiento, y ha asegurado que en realidad la única razón por la que la hacen “es el miedo”.

En este sentido, Piernagorda ha argumentado que “se está amenazando con una moción de censura desde el primer día hasta el punto de que el equipo de gobierno ha estado asfixiado con un bloqueo absoluto con el fin de que dimitiéramos”. Y ha asegurado que “no solo no hemos desistido, sino que hemos sacado adelante el Ayuntamiento en una situación tan compleja como la actual con una oposición cerrada en banda”.

Por este motivo, la regidora ha precisado que “el PSOE ha votado en contra del presupuesto cuando más del 80% de las propuestas eran suyas porque no quieren que lo ejecutemos, ya que la verdadera razón de esta moción es que el PSOE tiene miedo a que salgan determinadas cosas de sus años de gobierno y quieren por ello controlar la situación”.

En opinión del Piernagorda, “algo falla en el PSOE y en la oposición, porque Baena no está paralizada, a pesar de todas las dificultades y trabas”. Y ha subrayado que “hemos hecho mucho más que durante la gestión socialista”. Además, la primera edil ha subrayado que “el PSOE está descarriado y siguiendo los pasos de sus líderes, Sánchez e Iglesias, que solo buscan poder y sillón a toda costa y al precio que sea”.

La alcaldesa ha indicado que “quien apoye esta moción deberá dar las razones oportunas al pueblo de Baena”, y ha manifestado que “la gente no quiere moción de censura porque no es el momento, nos encontramos ante la peor crisis económica y social desde la guerra civil española y lo que quieren es que todos vayamos a una y sin divisiones”. “El futuro de Baena no puede estar ligado a los intereses de nadie y esperemos que IU no entre en ese juego”, ha dicho.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Ramón Martín (Cs), ha coincidido en que “no es el momento de hacer una moción que además debería estar justificada por motivos urgentes”, y ha pedido que “se haga una consulta a toda la ciudadanía para que decida si quiere o no una moción y no sólo se consulte a los militantes del PSOE”.

Para Martín, “la velocidad del PSOE para hacer la moción desde que se aprobó el presupuesto no tiene sentido”, si bien ha subrayado que “PP y Cs seguiremos luchando y trabajando por Baena y Albendín”. “Es penoso que decidan en esta situación hacer una moción de censura”, ha sentenciado.