Moriles cierra su Cata tras recibir miles de visitas

La vigesimotercera edición de la Cata de Moriles, Expo Wine Moriles, celebrada durante el pasado fin de semana, ha sido "un total éxito", según ha comunicado la organización de un evento que ha estrenado nuevo formato, provocando un acercamiento al entorno de los caldos, adentrándose en sus bodegas y lagares, y recibiendo miles de visitas.

Porque por miles se pueden contar las personas de toda la geografía española que han llenado las bodegas de Moriles participantes en esta edición. La fórmula de puertas abiertas que ha trasladado la Cata tradicional a cada bodega, lagar y cooperativa ha permitido acercar la cultura del vino a cada visitante. Y ha hecho posible la vivencia de emociones a todos los participantes, que han podido disfrutar no solo del ambiente alegre y festivo y de un paisaje único, si no también de los aromas intensos de las sacristías, de sensaciones únicas a través de las catas dirigidas y las visitas guiadas, a la vez que han podido igualmente conocer de la hospitalidad y cercanía del municipio.

Para este importante evento, Moriles siempre se viste de gala y se predispone a pasarlo bien y a integrar a todo visitante, "sea quien sea y venga de donde venga". Es de destacar el magnífico ambiente festivo, pero también ordenado y cuidado que las bodegas y los restauradores han procurado, tal y como mandan aún las recomendaciones en esta época post pandémica.

El impacto económico positivo de la Cata se certifica, por ejemplo, en la venta de más de tres mil catavinos, lo que se extiende no solo a las bodegas, sino también a la restauración y a otros sectores como a los alojamientos, con total lleno y no solo en Moriles, si no en toda la comarca, lo que da idea de la importancia de un evento que tanto incide en el desarrollo del enoturismo de toda la DO Montilla-Moriles.

Así, como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Moriles y la Asociación de Bodegas de Moriles valoran esta edición y califican de "éxito rotundo" los resultados obtenidos, haciendo especial mención del "ambiente cívico en la que se ha desarrollado y la tranquilidad de siempre indispensables para el disfrute de todos, el alto interés por nuestros vinos y por nuestro medio y el ejemplar comportamiento de lo jóvenes, que saben beber con moderación y responsabilidad".

Es el culmen de una Cata que ha tenido una "muy alta participación" y que se ha convertido en un evento "intergeneracional", pues convoca e interesa cada vez a más personas de todas las franjas de edad. "En Moriles estamos muy orgullosos y muy agradecidos por ello y seguiremos trabajando para que así sea siempre", ha finalizado la organización, que ya ha comenzado la cuenta atrás para la XXIV Cata de Moriles 2022.