Montilla aprueba su presupuesto municipal de 2023 cifrado en más de 24,5 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla ha aprobado el presupuesto para el año 2023 con un incremento de las cuentas municipales del 5% hasta situarse en 24.594.106,27 euros. El PSOE votó a favor del presupuesto, mientras que IU y los concejales no adscritos se abstuvieron, mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra.

Durante el debate plenario, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas (PSOE), aseguró que el presupuesto “da respuesta a las necesidades de Montilla, mantendrá unos servicios públicos de calidad y seguirá la senda de las inversiones que se están haciendo en la localidad para transformarla en una ciudad más accesible, más amable y más sostenible”.

Un presupuesto, aseguró, que está “marcado por el desarrollo de las inversiones que están llegando de los fondos europeos” y que apuesta por que “el Ayuntamiento sea autosuficiente energéticamente”. De ahí que uno de los principales capítulos de inversiones sean los 600.000 euros destinados a la instalación de placas fotovoltaicas que “tratarán de efectuarse este año”.

En esa misma línea, la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez (PSOE), explicó que el aumento del 5% en las cuentas anuales de Consistorio provienen del incremento de la partida de la ayuda a la dependencia de la Junta de Andalucía, valorada en 926.000 euros, y de ingresos ya existentes no considerados presupuestarios, por lo que la subida “no supone un incremento real para desarrollar otras inversiones o realizar otras actividades, ya que traen consigo un gasto paralelo”.

Con todo, Rodríguez subrayó que el presupuesto aprobado “darán equilibrio y estabilidad” para dejar el Ayuntamiento “en las mejores condiciones” para el próximo equipo de gobierno.

La responsable de Hacienda recordó que en 2023 el Ayuntamiento montillano contará con los mismos ingresos vía impuestos, nuevamente congelados, aunque tendrá que hacer frente a un incremento de los gastos de personal del 5% y se invertirá en dos grandes planes de empleo que también supondrán un 21,5% de gasto más que en 2022.

En el capítulo de inversiones, destacó las obras de accesibilidad de las calles Calle Santa Anta y El Santo, la culminación de la rehabilitación del parque Tierno Galván, el equipamiento de Museo Gran Capitán, la rehabilitación de Palacio de los Duques de Medinaceli, la finalización de las obras planta alta de mercado de abastos y la inversión en las plantas fotovoltaicas que supondrá un ahorro energético para el Ayuntamiento.

En el turno de intervenciones, Francisco José Delgado, portavoz de los concejales no adscritos, destacó la falta de voluntad de consenso de los presupuestos de este año, motivo por el que no han realizado aportaciones nuevas al borrador. También manifestó “no sentirse identificados con algunas partidas”, como la que establece “el aumento del sueldo del funcionario responsable de Atrium Ulia, la empresa municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda”, sobre todo, ha dicho, “ahora que estamos a pocos meses de las elecciones” y no en otros momentos de mayor necesidad.

Por parte del grupo Ciudadanos, su portavoz, Sergio Urbano, coincidió en la falta de voluntad de consenso para aprobar estas cuentas, de ahí su voto en contra, y las calificó de “continuistas” y “nada ambiciosas”, además de señalar la “falta de recursos para áreas tan importantes como Comercio, Turismo y Desarrollo Local”.

Javier Alférez, por el Grupo Popular, lamentó también la falta de consenso por parte del gobierno local, subrayando la necesidad de incrementar las partidas destinadas a promoción turística, comercio y desarrollo industrial. Igualmente criticó la “eliminación de incentivos y ayudas al emprendimiento”.

Por parte de Izquierda Unida, María Luisa Rodas, manifestó el deseo de su grupo por que estos presupuestos fueran “realmente sociales” ya que, si bien el equipo de gobierno ha tenido en cuenta la propuesta de su grupo de aumentar la partida de programas de Servicios Sociales, que alcanza los 121.000 euros, “esta cantidad estaba establecida antes de los cambios provocados por la pandemia, época en la que se ha demostrado que las prioridades deberían ser eminentemente sociales”.

También el equipo de gobierno, según añadió, ha añadido al borrador la propuesta de aumentar la cantidad asignada a los módulos ocupacionales de los Servicios Sociales aunque otras partidas fundamentales, como “la del programa de rehabilitación de viviendas” o la de la ayuda a domicilio, se hayan visto reducidas.

Por último, desde el PSOE, su portavoz, Manuel Carmona, hizo hincapié en que la falta de consenso aludida por el resto de grupos se debe al contexto político de unas elecciones municipales próximas, puestos que los dos años anteriores habían salido adelante por unanimidad, y ha calificado el presupuesto de “resiliente, flexible y dinámico”, frente a un contexto de diferentes crisis, de “infrafinanciación a la que los Ayuntamientos están acostumbrados” y en el que “se equilibran los fondos europeos y los recursos propios del Ayuntamiento” para atender necesidades de las diferentes áreas.