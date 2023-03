Montilla-Moriles rebajará a 14 grados el contenido alcohólico de sus tradicionales vinos finos

Con su potente carácter salino y elegante amargor es un gran aperitivo . Armoniza especialmente bien con mariscos y pescados. También con frutos secos, jamones e ibéricos hace una "magnífica combinación", destaca la DO, sin dejar atrás salazones, embutidos y quesos no excesivamente curados. Además, al ser un vino con menos acidez, acompaña bien a platos complicados como las ensaladas. Los de mayor crianza hacen amistades con algunos pescados de sabor potentes, tipo lubina, dorada y salmón. Con productos difíciles de maridar, como las alcachofas o cardos, va muy bien debido al amargor final y la suavidad de textura, sobre todo si es fino en rama. En la cocina asiática encuentra una suma de sensaciones y matices sorprendentes.

De acuerdo a la DO, el fino es un "vino limpio, brillante, transparente, de color amarillo pajizo a oro viejo, con tonalidades oliváceas propias de la uva Pedro Ximénez". De una gran complejidad aromática, en nariz es elegante, punzante y delicado, con aromas propios de la crianza biológica que recuerdan a la levadura, masa de pan y almendra. En boca es seco, con entrada amable y ligera, un punto salino y levemente amargo, ligero y fragante al paladar.

¿Y qué implicará rebajar el contenido etílico del fino a 14 grados? Garrido explica que, para los productores, esto supondrá una fiscalidad más ventajosa , al mismo tiempo que les ayudará a "alinearse con los gustos actutales del mercado", que prefieren vinos con menos graduación. Respecto a los consumidores, "no notarán este cambio", pues la calidad seguirá siendo "exactamente la misma", y tampoco variarán las condiciones organolépticas del producto. Y es que, hace unas décadas, los finos alcanzaban los 17 grados ; luego bajaron a 15, y actualmente se amparan los que tienen 14,5 grados como mínimo.

El director gerente de la DO Montilla-Moriles, Enrique Garrido, ha explicado a El Día que el principal objetivo de este acuerdo es definir con precisión los términos tradicionales comunes para garantizar una " competencia leal y transmitir una información clara a los consumidores". Y, en segundo lugar, permitir que los finos con 14 grados puedan ser amparados por el Consejo Regulador; actualmente, el límite se encuentra en 14,5 grados.

El fino , el vino más emblemático de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles y el más universal de los generosos de la zona, rebajará su contenido etílico a 14 grados . Así lo permite la orden que acaba de aprobar la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para la mejora de la caracterización de los vinos más tradicionales de Andalucía, basada en un acuerdo alcanzado por los consejos reguladores de Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga y Lebrija.

Los seis vinos generosos

La norma renueva la definición de seis vinos generosos (fino, oloroso, amontillado, palo cortado, viejo y añejo) y, entre otras cuestiones, contempla el uso de estos términos en la DO Condado de Huelva, no regulado hasta ahora. Además, los cambios de la orden también hacen referencia a los vinos generosos de licor, que son vinos dulces naturales elaborados a partir de los anteriores vinos generosos. Por otra parte, la norma elimina la obligatoriedad de adicionar alcohol vínico (proceso conocido como encabezar) cuando sea posible alcanzar la graduación requerida de forma natural. Hasta ahora, solo los vinos de la DOP Montilla-Moriles podían acogerse a esta excepción. Con la entrada en vigor del cambio, los vinos pertenecerán a la categoría 1 si no se les adiciona alcohol vínico y se considerarán vino de licor (categoría 3) cuando sí se les añada.