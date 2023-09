María Jesús Serrano: "Vamos a volver a llenar de vida el casco histórico de Baena"

María Jesús Serrano (Baena, 1970) asegura que no ha perdido un minuto desde que recuperó la Alcaldía de Baena para el PSOE el pasado junio en trabajar para que su municipio recupere la vitalidad perdida. Es su segunda vez en el cargo, la primera como candidata, tras su breve paso, casi por sorpresa, entre 2011 y 2013, cuando fue llamada por Susana Díaz para ocupar la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En esta segunda etapa, está dedicando los primeros meses a engrasar la maquinaria del Ayuntamiento sin olvidar la gestión.

-Está a punto de cumplir cien días desde que tomó posesión, ¿qué balance hace de este tiempo transcurrido?

-Hay datos objetivos para decir que ha sido positivo, no hemos perdido ni un minuto. Hemos conseguido materializar la compra de la residencia de ancianos de San Francisco como nos comprometimos y hemos aprobado un presupuesto municipal. También hemos resuelto problemas de intendencia derivados de falta de limpieza, de falta de previsión, hemos solicitado la limpieza fúngica de la cueva del Yeso para que pueda reabrir al turismo y, además de todo esto, hemos reparado el aparcamiento de la plaza de la Constitución y estamos ahora con el de Guadalupe. Y hay un sinfín de actuaciones del día a día que se escapan a los ojos de la ciudadanía, como el impulso que hemos dado al área de Contratación, donde había numerosos expedientes paralizados, y subvenciones que si no se adjudicaban ya las perdíamos, como la de la recuperación del templo de Torreparedones. O la aprobación del plan antifraude del Ayuntamiento, que nos habría hecho perder la subvención de 2,4 millones de euros del Plan de Sostenibilidad en Destino. Pero, sin duda, me quedo con la materialización de la compra de la residencia.

-¿Cuál fue su primera decisión?

-La primera de importancia fue convocar un pleno extraordinario y urgente para aprobar una modificación presupuestaria que nos ha permitido terminar la compra de la residencia, porque este era un problema de ciudad. San Francisco significa muchísimo para los baenenses desde el punto de vista la tradición, de la fe, del patrimonio y desde el punto de vistas social. Así que era totalmente necesario abordar esta problemática tan importante que supone la marcha de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados derivada de la falta de vocaciones. Había que dar una respuesta municipal inmediata, porque el edificio no se podía quedar vacío. Tras la adquisición, estamos trabajando para que haya una actividad de carácter social. Durante años solo se ha estado mareando la perdiz.

-Se ha referido a tareas tan básicas como la limpieza. Con estas palabras, da la sensación de que estaba todo por hacer...

-Tengo la sensación, y cada día que pasa es mayor, de que durante cuatro años no ha habido toma de decisiones importantes ni autoridad política. Esta casa ha funcionado por inercia, sin tener una directriz política ni un proyecto de modelo de ciudad. El anterior equipo de gobierno no lo tenía nunca ni se lo planteó. De ahí que en estos meses, a pesar de las vacaciones y de no tener presupuesto, hayamos tenido que hacer tanto.

-Durante la campaña, ya advirtió de la situación en la que podía encontrarse el Ayuntamiento, ¿cuál ha sido la realidad?

-Nos hemos encontrado un Ayuntamiento con una situación de absoluta falta de gestión y dejadez, hasta el punto de que no se han tramitado asuntos importantes como requerimientos de subvenciones, lo que ha hecho que se pierda financiación. Pongo un ejemplo. Por no haber firmado la alcaldesa [Cristina Piernagorda, del PP] un expediente, se perdió una subvención para implementar un proyecto de regeneración del río Marbella de más de un millón de euros. O una subvención del área de Juventud de la Diputación porque no se atendió el requerimiento que se hizo, lo que ha supuesto quedarnos sin 6.000 euros. Puede parecer poco, pero en el área de Juventud es mucho. Y hay más. Hemos perdido casi 800.000 euros del Instituto de Desarrollo par la Transición Energética porque no se llegó a tiempo a la hora de adjudicar el contrato que iba a permitir terminar la instalación de luminarias de bajo consumo en Baena y Albendín. La conclusión es que no ha habido diligencia en la gestión diario de esos expedientes. Ahora estamos ejecutando la obra del templo de Torreparedones, que había llegado en enero al departamento de Contratación y seguía allí en junio porque se había hecho un seguimiento para que se licitara la obra. El 30 de septiembre vence el plazo de la subvención. Y esto ha sido lo habitual o por falta de ganas de voluntad política o de conocimiento. A todo esto le sumas la multitud de ciudadanas y ciudadanos que han venido a decir que menos mal que la Alcaldía está de nuevo abierta, porque se la han encontrado cerrada durante cuatro años. Lamentamos profundamente que esto haya sido así. Ahora hemos puesto una sala de espera, con una persona que está continuamente y cogiendo el teléfono para resolver los problemas.

-¿Cuál quiere que sea el proyecto estrella del mandato?

-Queremos un modelo de ciudad que fije la población al territorio y generar empleo. Y para ello el proyecto estrella debe estar vinculado a la residencia de San Francisco, que queremos que tenga una actividad social antes de 2027. Es un proyecto fundamental para los baenenses, porque San Francisco es un símbolo para todos, ahí está Jesús Nazareno, que es nuestro alcalde perpetuo. Y cuando hablo de la residencia también me refiero al impacto que tiene en todo el barrio, que es el borde del casco histórico. Hay que dignificarlo.

-Habla de que la residencia tenga un uso social, ¿lo han concretado ya?

-Apostamos por buscar una actividad del tercer sector que pueda compatibilizar todos los requisitos que pide la Junta de Andalucía para poder concertar plazas. Habíamos hablado con muchas fundaciones y organizaciones, pero todas ponían como requisito que la propiedad fuera municipal, y eso ya lo hemos conseguido. Hemos contratado a un equipo de profesionales para que definan un proyecto ambivalente, ya sea una residencia de gravemente afectados, una infraestructura para el espectro autista o la posibilidad de asistencia a enfermos de patología dual.

-¿Ve factible que Baena vuelva a superar los 20.000 habitantes? ¿Qué medidas plantea?

-Vamos a trabajar para ello. Estamos ante una situación problemática en toda la comarca del Guadajoz, porque la natalidad desciende y la falta de empleo cualificado y no cualificado es una realidad y esto hace que la población migre a zonas de costa y a las grandes ciudades. La intención es aplicar todas las medidas que la Secretaría de Estado de Reto Demográfico está indicando. Lamentamos, por ejemplo, que el anterior equipo de gobierno no trabajara en la Agenda Urbana, pero afortunadamente la comunidad del Guadajoz sí trabajó en una agenda comarcal, y vamos a adaptarla. Con la línea que nos defina, trazaremos los proyectos estratégicos. Nuestra idea es impulsar la economía de los cuidados, acorde a una zona con un claro envejecimiento de la población. Si conseguimos por ejemplo que Albendín sea silver economy, lograríamos n torno a esa estrategia atraer habitantes. Otra línea de actuación tiene que ver con los nómadas digitales, y Baena y Albendín son entornos privilegiados, enclavados en un mar de olivos, pero cerca de Málaga y Granada. Todo ello lo tenemos que vender. Nuestro esfuerzo debe estar no ya tanto en incrementar la natalidad de los residentes, que ya me gustaría, como en construir un destino atractivo para atraer nuevos habitantes.

-Cada vez hay más críticas por la situación del casco histórico, ¿qué planes tiene para rehabilitarlo?

-En el mandato anterior se aprobó una moción a iniciativa del PSOE, pero con el voto en contra del PP y Cs, para la regeneración urbana integrada de la zona. Haremos un diagnóstico técnico y social de todas las viviendas del casco histórico, y con ese documento hay que plantar el proyecto de regeneración urbana integrada, que ya lo marca la UE. La rehabilitación de viviendas debe ser una política prioritaria, y ya he sacado la moción del cajón y estamos manos a la obra. Con las conclusiones que saquemos, implementaremos las acciones políticas concretas. Todo esto va en línea con el aterrizaje de la Agenda Urbana mancomunada a lo local. Veremos qué infraestructuras se necesitan y qué medidas de accesibilidad se requieren de inmediato y tendremos que dar una solución, incluyendo una serie de actividades lúdicas, porque generan ilusión y bienestar entre la población y crean empleo. Por eso hemos recuperado el Mercado Medieval. Vamos a volver a llenar el casco histórico de vida.

-¿Y qué está pasando en el municipio con la seguridad ciudadana? De acuerdo a lo que comunica la Guardia Civil, parece evidente que existe un repunte de la criminalidad.

-Tras tomar posesión, convoqué una junta local de seguridad porque la sensación de inseguridad ciudadana está ahí y nos preocupa. Aunque lo cierto es que los datos que se dieron en la reunión apuntan a una disminución en un 5% de los delitos y las faltas. La explicación es que las acciones comunicativas de la Guardia Civil, en las que se informan de hechos delictivos y detenciones, se hacen para demostrar que hay resolución y que los delincuentes siempre son detenidos. ¿Con eso nos basta? No. Vamos a seguir demandando al Ministerio del Interior que el puesto principal de Baena tenga los efectivos que recoge su catálogo. No nos podemos olvidar de que en Baena tenemos una zona de transformación social con un problema de adicciones y drogodependencia, lo que lleva aparejada delincuencia. Por eso insisto tanto en que hay que poner en marcha medidas o un programa especial para que determinados barrios y acciones delictivas tengan un seguimiento continuo y constante. Y hay que implantar programas de transformación social que incluyan medidas de prevención de drogodependencia. No me voy a cansar de pedirlo. Quiero una Baena igualitaria, no dos Baenas, y quiero que el pueblo sea conocido por el aceite, por la Semana Santa, por nuestra manera de ser... En breves días, voy a pedir una junta local de seguridad porque tenemos la feria a primeros de octubre y empieza la campaña de recogida de la aceituna, que será muy sensible por los precios tan altos.

-¿Qué herencia ha dejado Luis Moreno en el municipio, ahora que ha salido del tablero político?

-Ni entro ni salgo. Solo puedo decir que en campaña me dediqué a presentar mi programa y a desgranar mis líneas de actuación por si ganábamos la selecciones. Hice una campaña en positivo y recibí un apoyo mayoritario del que estoy muy agradecida. Por eso, voy a dejarme la piel.

-¿Qué pasó en las elecciones municipales con el PSOE? Baena fue de los pocos municipios de peso donde el partido ha logrado gobernar...

-Afortunadamente, el PSOE de Baena recuperó la Alcaldía, y lo hizo a contracorriente. Actualmente, soy la alcaldesa socialista del pueblo más grande de la provincia de Córdoba y, por tanto, la alcaldesa mujer con mayor poder institucional dentro del partido. No me corresponde hacer otro balance.