Indignación en Lucena ante la creciente acumulación de basura y enseres fuera de los contenedores

Las desagradables escenas integradas por el amontonamiento de basura y numerosos residuos en los exteriores de los contenedores, habituales, también en Lucena, han aumentado sobremanera en los últimos tiempos en la localidad y, especialmente, los fines de semana y en determinados puntos concretos, la acumulación desmedida y crónica de enseres y mobiliario ha adquirido una magnitud inasumible.

Un vídeo difundido este último fin de semana por un trabajador de Empresa, la empresa pública provincial encargada del servicio de recogida de basura, ha despertado nuevamente las críticas y los reproches ante estas prácticas inaceptables y la exigencia de una vigilancia exhaustiva y mayor contundencia y firmeza en la sanciones.

En la rotonda que conecta la calle del Deporte con Los Polares y El Zarpazo, uno de los principales focos de estas acciones desaprensivas, este empleado expresaba abiertamente su desesperación e impotencia mientras captaba con su móvil escombros, maquinaria eléctrica, elementos del hogar, recipientes metálicos de grandes dimensiones, ropa y hasta un cochecito de bebe.

“Esto no hay derecho a lo que están haciendo aquí otra vez, a ver dónde echo yo todo esto ahora”, clamaba, entre el agobio y el enfado, este hombre, junto a otro compañero de turno. “Y el contenedor medio vacío, es de ser asquerosos y puercos”, insistía al tiempo que comenzaba a recoger todo tipo de objetos inservibles y otros materiales cuyo lugar oportuno ha de ser el punto limpio. “Esto ya no tiene nombre, hoy se han pasado ya del todo, como ellos no lo cogen, lo tenemos que recoger nosotros”, continuaba lamentándose hasta completar de retirar la basura que rodeaba a los diferentes contenedores.

Desde el Ayuntamiento han admitido que en ciertos emplazamientos donde se localizan contenedores de plástico, cartón, vidrio u orgánica, determinados vecinos aprovechan para verter, por ejemplo, hamacas de piscina, colchones, carritos de la compra, mesas o sillas. Además de la ubicación recreada en un vídeo por este operario, también se ha comprobado reincidencia en estos comportamientos, con sobresaliente frecuencia, en Ronda del Valle, zona del barrio del Valle y calle del Deporte.

Por el momento, el Ayuntamiento descarta examinar y escudriñar las bolsas de basura u otros rastros que pudieran contener la identificación del infractor porque, en palabras de la concejala de Medio Ambiente, Mamen Beato, “cualquiera”, con perversas intenciones, “puede meter alguna carta o datos en la basura del vecino”.

La intensificación de la vigilancia de la Policía Local y la imposición de multas, que acarrearían sanciones de hasta 6.000 euros, constituyen las medidas más factibles a adoptar por el Consistorio puesto que “la gente no reacciona a no ser que le duela el bolsillo”. La concejala socialista ha avanzado que, en breve, mantendrá una reunión con la Policía Local al objeto de concretar actuaciones.

Beato ha afirmado que se siente “bastante enfadada” por estas “malas acciones” y le frustra la escasa eficacia de las campañas de concienciación medioambiental y sobre el uso correcto de los contenedores. La edil, por lo demás, ha reclamado “respeto” para los trabajadores de recogida de basura y de limpieza y le entristece “la imagen que le damos a los niños”.

El Ayuntamiento inciden en la existencia de un punto limpio con determinados horarios de apertura y, simultáneamente, la recogida de enseres a domicilio.