Lola Amo: "Mi reto es seguir transformando Montoro con una dedicación plena a mi pueblo"

Lola Amo (Montoro, 1978) lidera por primera vez la lista del PSOE de Montoro, una Alcaldía que heredó el pasado verano tras la marcha de su predecesora al Parlamento de Andalucía.

-¿Por qué quiere ser alcaldesa de Montoro?

-Montoro ha sido mi prioridad siempre. Para mí, ser alcaldesa es una gran responsabilidad, además de un gran orgullo. Desde que el pasado verano asumí el cargo, han sido meses de mucho trabajo y dedicación plena a mi pueblo. Y sigo con el mismo compromiso, porque mi reto es seguir transformando el municipio.

-¿Qué Ayuntamiento heredó de Ana María Romero?

-Tenemos un Ayuntamiento saneado, con cinco millones de remanentes positivos de Tesorería, lo que nos permite desarrollar muchísimas actividades y poner en marcha distintas infraestructuras. Ha sido un mandato complicado. En el Ayuntamiento se estaba haciendo un trabajo muy constante, y de pronto llegó una situación muy difícil, la crisis sanitaria. El Covid nos obligó a detenernos, y luego retomamos los proyectos y continuamos trabajando para que los compromisos que habíamos adquirido con los montoreños se hicieran realidad, porque es la mayor carta de presentación que tenemos.

-¿Es una experiencia muy diferente ser la número uno de la lista?

-Mi grado de compromiso ha sido siempre por encima del 100%. Entré muy joven a la política y estoy en el Ayuntamiento desde el año 1999, cuando me dieron la posibilidad de trabajar para mejorar la vida de los vecinos de mi pueblo. Ahora asumo la responsabilidad, y lo hago con muchísima experiencia, lo que creo que es muy importante en estos momentos tan convulsos, donde en el día a día surgen tantas cuestiones que hay que resolver.

-¿Cómo es el equipo que la acompaña?

-Hacer unas listas no es algo fácil, y uno siempre le da muchas vueltas a la cabeza. El resultado final es una renovación del 50%, con personas que mezclan experiencia y juventud, que está muy presente. Y es una apuesta decidida porque la juventud es el presente y tiene que tomar las decisiones sobre su pueblo. Y, al mismo tiempo, conserva también la veteranía, la sabiduría. Hay trabajadores de la agricultura, administrativos, personas que proceden del ámbito deportivo... Es decir, la candidatura refleja la realidad social del municipio. A todos nos une la ilusión por Montoro.

-¿Cuáles son las líneas centrales de su programa electoral?

-No tengo un programa electoral, sino 150 compromisos que adopto con los vecinos, porque esa es la mejor forma de dirigirme a ellos. Hablamos de temas tan importantes como el desarrollo económico y el empleo. Es cierto que los ayuntamientos no son empresas, pero sí tienen la capacidad de establecer las sinergias con el sector empresarial necesarias para su desarrollo. En estos meses me he reunido con muchas empresas, y es importante que visualicemos ese tejido empresarial tan fuerte que tenemos, con mucha solvencia, y es un sector que tiene que formar parte de nuestra estrategia. Quiero que aprovechemos la oportunidad que nos brinda la base logística, que se queda a escasos kilómetros de Montoro y que confiamos se convierta en un proyecto tractor para generar economía. Otro proyecto importante desde el punto de vista económico es el polígono industrial Tecnoleum, que aunque se trata de una iniciativa privada nos vamos a volcar para que esté en funcionamiento lo antes posible. Además, trabajaremos en la defensa de nuestros agricultores con la puesta en marcha de una oficina de información al agricultor, porque es un sector que está atravesando muchas dificultades. También nos comprometemos a impulsar la Denominación de Origen Montoro-Adamuz, y hemos creado la marca Montoro, tierra de aceite.

-La despoblación es uno de los problemas más graves del mundo rural. Antes hablaba de que ha querido acompañarse de jóvenes en su candidatura, ¿qué propuestas concretas les ofrece?

-El apoyo a nuestros jóvenes es fundamental. Ofreceremos ayudas al alquiler porque queremos que el talento se quede aquí. Y mejoraremos la oferta de ocio para que puedan disfrutar del municipio.

-El casco antiguo es un orgullo para los montoreños pero, en ocasiones, da la sensación de que pesa... ¿Qué medidas plantea?

-El casco antiguo es el orgullo de nuestros pueblos, nuestra idenatidad. Pero sí es cierto que los modelos de vida cambian, y las soluciones no siempre llegan al ritmo de las necesidades. Hubo un momento en que contábamos con la colaboración de la Junta de Andalucía, y las ayudas de rehabilitación concertada permitieron arreglar muchas viviendas. Eso se ha perdido. Ahora queremos poner especial énfasis en el problema de los aparcamientos. Hay que conseguir modificar las normas de 1995 para que las viviendas unifamiliares puedan disponer de aparcamiento y que se nos posibilite crear bolsas de aparcamiento en el casco antiguo. Al final, se trata de establecer un modelo de ciudad en el que todo el mundo se sienta feliz.

-Con toda la riqueza patrimonial y natural que tiene Montoro, da la sensación de que el turismo no termina de despegar...

-El turismo es una gran oportunidad económica, pero necesitamos de infraestructuras que permitan el alojamiento. Ahora mismo no tenemos hotel, que pertenece a la Junta de Andalucía y que está cerrado desde la crisis del Covid. Prácticamente, todas las semanas me pongo en contacto con la Junta y estamos pendientes de que saquen el pliego de condiciones. Creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que hubiera actuado con agilidad, máxime cuando existen ofertas para poner en marcha esa infraestructura. Y no solo es una necesidad en Semana Santa o durante la feria; Montoro alberga muchas actividades deportivas todos los fines de semana, y el hotel es un servicio imprescindible.

-¿Qué evaluación hace de la oposición durante este mandato?

-Ha desarrollado su trabajo, que es el de oposición, y nosotros nos hemos dedicado a gestionar desde el máximo respeto. He intentado que tengamos la oportunidad de compartir ideas, pero me he encontrado de todo, desde el que ha cogido la mano hasta quien ha puesto reticencias. Creo que no hay nada difícil que no se pueda salvar desde el diálogo, y todos los puntos de gestión se han aprobado por unanimidad salvo este último presupuesto. Ahí queda patente la capacidad de diálogo y de consenso.

-El Pleno de Montoro tiene una aritmética complicada y, en las últimas elecciones, el PSOE estuvo a punto de perder la Alcaldía. ¿Qué expectativas tiene?

-Siempre manifiesto que me he dedicado a Montoro las 24 horas del día, y ahora les toca decidir a los vecinos. Confío en tener su apoyo.

-El estado de la sanidad pública ha sido objeto de movilizaciones en multitud de municipios cordobeses tras la pandemia. En Montoro tenéis pendiente la apertura del nuevo centro de salud, ¿cómo va esta infraestructura?

-El centro de salud está prácticamente terminado y esperamos que en los próximos meses se abra, aunque el hecho de tener un nuevo continente no implica que vaya a mejorar el servicio que actualmente se presta. Desde luego, vamos a levantar la voz en defensa de la sanidad pública y para que la atención sea la que nos corresponde. Aquí también sufrimos citas que no llegan o que se retrasan, y eso genera mucho malestar.

-¿Ha observado una actitud partidista en la Junta de Andalucía en los últimos tiempos?

-Mantengo muy buena relación con las distintas administraciones, ya sea la Junta, el Gobierno o la Diputación. Siempre digo que hay una línea roja, que es la deslealtad, y cuando un alcalde levanta el teléfono y llama a un delegado o a un Ministerio lo hace para defender los intereses de su municipio, y uno espera que sean receptivos. Son muchas las demandas que tenemos hacia la Junta, como el hotel, el arreglo de la A-30000, mejoras en los centros educativos que son necesarias... Y por desgracia ahora mismo no existe esa colaboración fluida que hemos tenido en otras épocas. Y tan reivindicativos hemos sido con ellos como con otras administraciones. Está por ejemplo el caso del Gobierno central y el tren de proximidad que une Palma y Villa del Río. Estaremos pendientes de que se cumplan los plazos comprometidos, porque el tren tiene que parar en Montoro. Es una infraestructura básica para mejorar la conexión con la capital y para atraer al turismo.

-La nueva conexión con la autovía propuesta por el Ministerio de Fomento ha generado polémica, ¿se ha resuelto ya este conflicto?

-El Ministerio hizo una propuesta de anteproyecto, y el Ayuntamiento reunió a la ciudadanía para abordar el asunto, porque se trata de un punto negro de tráfico, y de ese diálogo extrajimos las alegaciones que se presentaron, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.

-¿Se le está sacando todo el provecho al Parque Natural de Cardeña-Montoro?

-Hay que tener en cuenta que el Parque Natural es prácticamente privado, pero se desarrollan multitud de actividades. Profundizaremos en la creación de senderos y en la señalización de rutas para atraer a ese turismo de interior que se practica desde la pandemia.

-También da la sensación de que la DO Montoro-Adamuz se ha quedado atrás...

-Montoro necesita que se le dé un impulso, y vamos a mantener los encuentros necesarios con los reponsables de la DO para que ese sello de identidad se aproveche al máximo y sea un atractivo más. La provincia tiene siete denominaciones de origen, cuatro de ellas de aceite, y es una de las marcas de excelencia con la que nos presentamos.

-¿Qué aportará la declaración del paisaje del olivar como Patrimonio Mundial? Han surgido voces en contra...

-Para que un pueblo tenga el máximo desarrollo debe sumar todas sus fortalezas. En Montoro somos una tierra de aceite y cualquier proyecto que lo impulse es bienvenido. Ya trabajamos junto a la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) para poner en valor el paisaje, las almazaras, los restaurantes, las fiestas... Se trata de sumar, y la declaración permitirá diferenciarnos.

-Antes decía que ha dedicado las 24 horas del día a Montoro, pero ¿es eso posible con un cargo orgánico en el PSOE y con una responsabilidad importante en la Diputación?

-Hace tiempo que no tengo ese cargo orgánico. Y, en cuanto a la responsabilidad que me asignaron en la Diputación de Córdoba, me ha aportado un bagaje y una experiencia que me posibilitan verlo todo de una forma global. Mi trabajo al frente de la Diputación lo he cumplido, y los alcaldes y las alcaldesas de la provincia así lo valoran, porque he estado siempre para todo el mundo. El compromiso con Montoro es ahora mi prioridad.

-¿Cómo valora su paso por el Palacio de la Merced?

-En el grupo del PSOE nos hemos dedicado a nuestros pueblos, y nos ha tocado uno de los momentos más difíciles que se recuerdan, totalmente condicionados por el Covid-19. Desde el primer día estuvimos al lado de todos los ayuntamientos, con distintas iniciativas que nos han permitido mejorar la provincia. Hago una voloración superpositiva del trabajo desarrollado.

-¿Cuál es el estado de salud del PSOE en la provincia de Córdoba? En el PP dan por seguro que recuperarán la Diputación...

-La salud del PSOE, como la de todos los partidos, se valorará a partir del 28 de mayo.