Juan Pérez: "Lucena tiene que ser más verde, más innovadora, más digital... Ese será nuestro camino"

Juan Pérez (Lucena, 1962) es un firme defensor del consenso como base de la acción política. Esta ha sido su gran baza durante sus 12 años de gobierno y, con esta base, aspira a revalidar por cuarta vez la mayor Alcaldía de la provincia tras la capital. "Estoy más ilusionado que nunca, con una seguridad tremenda", confiesa.

-¿Por qué quiere volver a ser alcalde de Lucena?

-Lo he dicho en muchas ocasiones. Primero, porque me apasiona el proyecto que hemos iniciado. En septiembre aprobábamos la Agenda 2030, que es el tercer plan estratégico de la ciudad y me resulta un trabajo apasionante, con 48 acciones distintas en las que quiero colaborar para hacerlo realidad. Segundo, porque cuento con el apoyo incondicional de mi familia, y eso me hace levantarme cada día pensando que aún puedo aportar al desarrollo de Lucena. Y en tercer lugar, porque tengo un equipo muy implicado y comprometido que conjuga experiencia con frescura y creatividad, que trae ideas nuevas. Es decir, tengo motivos sobrados y muchísima ilusión. En estos últimos meses he meditado mucho qué quiero de mi vida para los próximos años y lo tengo claro, me encantaría seguir en la Alcaldía.

-¿Ha introducido cambios en su equipo para esta próxima etapa?

-Siempre intentamos modificar un 50% del equipo, y no porque se haya hecho una mala gestión, sino para dar frescura y que entren ideas nuevas y apasionantes. Venimos de una crisis sanitaria, económica y social brutal por culpa del Covid-19 que nos ha hecho reinventarnos. Y lo natural en estos momentos es dar frescura a los equipos. En el nuevo se conjuga la experiencia con gente joven que aportará mucho. Lo que intento es abrir más el espectro para tener una visión más amplia de la realidad de la ciudad.

-¿Hacia dónde quiere que camine Lucena?

-Como decía, hemos aprobado el tercer plan estratégico, y el segundo se está finalizando. El nuevo se sustenta en el modelo de gobernanza, es decir, en la participación ciudadana. Hemos contado con todos los sectores y con la sociedad lucentina en general, y apostamos por una ciudad más verde, más innovadora, más digital, que preserve y conserve su patrimonio, más social y más joven. Para ello, es fundamental que miremos a nuestros jóvenes.

-¿Qué proyectos concretos plantea para el siguiente mandato en caso de revalidar la Alcaldía?

-Lucena es tan diversa que destacar algún proyecto concreto sería un poco injusto. Nuestro programa recoge 150 medidas, aunque realmente son muchas más, porque al final un programa o un plan estratégico es un documento vivo, en función de lo que demanda la ciudad en cada momento. Por resumir, hemos destacado 13 iniciativas más generales en las que tendremos que profundizar, como incrementar las zonas verdes, para que Lucena sea una ciudad más fresca y más amable. Otras son mejorar el agua de la conducción de Zambra e incrementar el parque público de viviendas, porque son 80 las familias que demandan una vivienda pública en Lucena y no podemos darle respuesta a todas. Nuestro compromiso es, desde Suvilusa, adquirir viviendas vacías que se ubican en distintas zonas de la ciudad para dedicarlas a estas familias. También apostamos por la mejora del transporte público, y nuestro compromiso es conectar los barrios con los polígonos. Esto hay que hacerlo con el transporte público y el carril bici. Para ello, estamos elaborando ya el proyecto para incrementar los kilómetros de carril bici, que pasarán de 1,8 kilómetros a unos 9. Por otra parte, y ya lo hemos aprobado en el Pleno, firmaremos un convenio con la Universidad de Córdoba que nos permitirá traer másteres y grados a Lucena adaptados a los retos y planteamientos de los emprendedores. Es una oportunidad inmejorable.

-Hay voces críticas que apuntan a que Lucena ha dejado de ser la locomotora del sur de Córdoba que un día fue, ¿cuál es su opinión?

-No comparto esa visión en absoluto. Lucena sigue siendo un referente claro desde el punto de vista emprendedor e industrial, y en la última década ha logrado una gran diversificación económica. Hace unos años tenía una actividad principal, la madera y el mueble, y el frío estaba en segundo plano. Ahora tenemos la agroindustria, el clima, la transformación del cartón, el comercio... Lucena es una locomotora indiscutible del sur de la provincia. Tenemos claro que hay que ir de la mano de los empresarios, que son los que en definitiva generan actividad económica y riqueza, y para seguir creciendo ya le hemos encargado al grupo Cinco, la empresa que depende de la Diputación de Córdoba, que estudie zonas para desarrollar grandes parcelas de hasta 30.000 metros cuadrados para que empresas de gran tamaño puedan asentarse en la ciudad, sobre todo relacionadas con el frío industrial. Otro aspecto importante es que contamos con vías de comunicación alternativas para conectar con el resto de Andalucía, aunque nos falta la Autovía del Olivar, pero estamos convencidos de que también la conseguiremos.

-Haciendo balance de estos 12 años de gestión, ¿de qué se siente más satisfecho?

-Decía un amigo mío al que sigo teniendo muy presente, Manuel Lara Cantizani, que de la crisis se sale con educación y cultura. Y un proyecto muy importante del que estamos muy orgullosos es del auditorio municipal que lleva su nombre. Salió adelante en un momento muy difícil, en mitad de una crisis económica virulenta, y fue un atrevimiento por nuestra parte, pero al final ha sido todo un éxito porque el cambio que ha experimentado Lucena es evidente. Por otra parte, la transformación que ha experimentado Lucena gracias a la planificación estratégica es brutal, pues ha permitido gestionar 25 millones de euros de fondos europeos. En este último mandato, nos hemos ido del centro a los barrios, con el Parque Europa y el nuevo pabellón. A continuación haremos el carril bici con fondos de resiliencia, y con la base de la Agenda 2030 nos estamos preparando para captar nuevos fondos, sin olvidarnos de que vamos a concurrir a los planes de sostenibilidad turística en destino para seguir creciendo.

-¿Por qué no termina de despegar el turismo en Lucena?

-Lucena es una ciudad de interior y ha sido un éxito mantenernos fieles a las distintas redes y asociaciones que se han creado, como la Red de Juderías, Caminos de Pasión o la de Ciudades Medias. Hemos sido firmes, lo que nos ha permitido consolidar la oferta turística con propuestas que no existían hace diez años. Ahora es muy frecuente ver a grupos de turistas por la ciudad, y lo que queremos ahora es aumentar las pernoctaciones. Nos encontramos en una comarca eminentemente turística, la Subbética, que ha recibido fundos europeos para desarrollar su plan de sostenibilidad turística en destino. Así que es un momento crucial para seguir creciendo. Porque, además, no hemos parado de mejorar nuestro pratrimonio. Recientemente se inauguraban los alfares romanos, que son los más importantes de Andalucía; hemos recuperado y mejorado la basílica de Coracho, y hemos creado el centro de interpretación de las religiones. Tenemos claro que el turismo tiene que ser de sensaciones y emociones, yo lo llamo de raíces. Y tenemos la suerte de que nos encontramos muy cerca de todas las provincias; desde el santuario de la Virgen de Araceli, de hecho, se ven cinco provincias. Otra apuesta es el turismo relacionado con el medio ambiente y la naturaleza. En este sentido, hemos creado una asociación para dinamizar la vía verde del Aceite, y el objetivo es atraer lo que yo llamo el turismo de alforjas de Centroeuropea, que son familias enteras que vienen a recorrer la vía verde.

-¿Cómo ha sido el papel de la oposición durante este último mandato?

-Siempre he intentado gobernar desde el consenso, con independencia de si tienes mayoría absoluta o simple, porque cuando nos aunamos en los grandes proyectos, y eso lo hemos conseguido, logramos proyectos duraderos, calan en la ciudad y favorecen el progreso. En ese sentido, me siento tremendamente orgulloso. Así lo hicimos con la crisis del Covid-19, cuando nos coordinamos plenamente con los sanitarios y las fuerzas de seguridad y creamos un gran grupo de trabajo. Tuvimos que modificar y crear un nuevo plan de emergencia social y económica, modificando todas las ordenanzas municipales y haciendo transferencias de crédito para llegar a las personas que en aquel momento lo necesitaban, y lo hicimos con solvencia. Eso es un reflejo inequívoco de que hay que caminar de la mano y buscar el consenso.

-En meses pasados, Lucena ha ocupado distintos titulares por problemas de seguridad ciudadana relacionados con el ocio nocturno, ¿los da ya por resueltos?

-El número de efectivos policiales está muy por encima de la ratio europea, y posiblemente Lucena sea la ciudad media andaluza con más policías locales, con unos 80. Y, pese a ello, queremos seguir avanzando y quiero que lleguemos a los 90. Hemos realizado un organigrama en colaboración con los mandos para definir qué tipo de policía queremos y está al alcance de nuestra mano. También estamos en estrecha colaboración con la Policía Nacional. Lo importante es que vamos todos de la mano. Es verdad que hemos tenido conflictos en un punto concreto de la ciudad, pero afortunadamente se ha resuelto con presencia policial, dando una respuesta diligente y adecuada. En esa línea seguiremos avanzando.

-¿Lucena ya ha renunciado a tener un hospital público?

-Soy un absoluto defensor de lo público, y nos encontramos en la fase en que Industria debe autorizar la modificación del soterramiento de la línea eléctrica. Es el primer paso para que se pueda construir el hospital. La parcela es muy problemática, hay varios propietarios, algunos de ellos con órdenes de embargo, y era muy complicado lograr el derecho de servidumbre. Ya está adjudicada la empresa que va a ejecutar el soterramiento, y las obras durarán en torno a un mes y medio. Estoy convencido de que en cuanto se dé este paso, la Junta redactará el proyecto y empezará a construirse. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que Lucena tenga un hospital público, porque la ciudad tiene entidad suficiente para tener uno público y otro privado.

-¿Es el hospital la mayor espina que se le queda clavada en su gestión?

-Hemos luchado muchísimo, pero veo luz al final túnel. Debo mencionar otro: el acondicionamiento de los márgenes del río para transformarlos en un espacio de ocio. Necesitamos actuar a tres bandas, desde el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y espero que salga adelante en el próximo mandato. En cuanto a la nueva sede judicial, va por buen camino. Es justo reconocer el trabajo realizado por el Colegio de Abogados de Lucena, que es Medalla de Oro de la ciudad, que colaboró y cooperó para impulsar ese proyecto a raíz de presentarle un proyecto privado a Rosa Aguilar en su etapa como consejera de Justicia. Ella se comprometió a que sería un edificio público. Siempre le estaremos agradecidos, porque es una gran luchadora y dio ese paso que fue fundamental.

-Otro tema totalmente diferente, ¿conseguirá la Virgen de Araceli convertirse oficialmente en patrona del campo andaluz?

-El Pleno de Lucena ya se ha manifestado unánimemente a favor de este nombramiento, aunque ya lo es oficiosamente. Tengo una buena impresión, porque hace pocos días se reunieron todos los obispo del Sur de España y respaldaron que el expediente se pudiera tramitar ante el Papa. Estaremos tremendamente orgullosos y contentos.

-¿Cuál es la salud del PSOE cordobés? El PP está convencido de que va a recuperar la Diputación...

-El PSOE está muy cohesionado, y todos los candidatos intentamos apoyarnos unos a otros. Vamos a seguir luchando, como hemos hecho siempre. Todo está por trabajar y estamos plenamente confiados en que mantendremos la Diputación. En este sentido, rompo una lanza a favor de la Diputación y de su presidente, Antonio Ruiz, porque en esta úlitma etapa hemos conseguido distintos recursos que inciden en el bienestar comunitario. Hay muestras más que inequívocas de que se ha hecho un buen trabajo.