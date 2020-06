Los Juanes de Villaviciosa enmudecen por el coronavirus

Los cencerros se han quedado mudos en esta mañana de San Juan en Villaviciosa de Córdoba. Es tradición que los niños de este municipio de Sierra Morena, de 3.300 habitantes, hagan sonar las esquilas desde primera hora y vayan en busca de los Juanes, que les agasajan con monedas y golosinas. Pero en el verano de 2020, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en prevención por el covid-19, los niños, los cencerros y los Juanes se han quedado en casa, como lamenta Juan García, el tesorero de la Asociación de Juanes, de la que forman parte una veintena de personas que se llaman igual.

Hay Juanes, Juanillos, Juan Josés o Juan Carlos, como el propio hijo de Juan García. Podría considerarse que es una asociación muy exclusiva, a la manera de un Club Bilderberg del Guadiato, de la que solo puedes formar parte si llevas el nombre del Bautista, aunque Juan García dice que están abiertos a otras onomásticas -por el momento no las hay-. El presidente se llama Juan Vargas y el secretario, Juan Flores, probablemente todos bautizados en la parroquia de... San José.

A las 08:30, recién terminada la noche más mágica del año, es habitual que los Juanes despierten a los niños con el ruido de los cohetes. Empieza entonces una procesión de cencerros con las que los más pequeños del municipio del Alto Guadiato se dirigen a casa de los Juanes. No está claro el origen del festejo, aunque algunas fuentes indican que con este loco tintineo se ahuyentaba a los malos espíritus. Y, por qué no, tal vez haya sido una de las claves por las que el municipio no haya registrado ni un solo caso de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Antes, cuando Villaviciosa era un municipio ganadero y agrícola, y no había tantas golosinas, los niños tocaban los cencerros y se iban a coger garbanzos, dulces y frescos, de las matas, como recuerda Juan García, de 60 años y más de una década como tesorero de los Juanes. Ahora el cultivo del garbanzo es residual en la localidad corchúa y los niños prefieren los caramelos y los refrescos azucarados. Tendrán que esperar, porque este año San Juan se ha quedado mudo y ha sido cicatero por culpa del coronavirus. Tampoco se han entregado los habituales trofeos al cencerro más grande, o al más ruidoso... "No hemos querido arriesgarnos", lamenta Juan García.