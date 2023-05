José Romero: "En UDIM solo queremos trabajar por Montoro, no buscamos un sillón en la Diputación ni en la Junta"

José Romero (Montoro, 1969) vuelve a liderar la lista electoral de la Unión Democrática Independiente Montoreña (UDIM), una formación política que a punto estuvo de arrebatarle la Alcaldía al PSOE en las anteriores municipales.

-En las anteriores municipales, quedó a solo un concejal del PSOE, ¿con qué expectativas llega a estas elecciones?

-En el año 2019 nos presentamos bajo la figura de agrupación de electores, con muchas ganas e ilusión y con el aliento de muchos vecinos que nos apoyaban y nos animaban a no decaer en nuestro empeño. Hemos tomado experiencia política, hemos conseguido que más montoreños se sumen a nuestro proyecto y hemos constituido un grupo de trabajo con numerosos montoreños de distintos ámbitos e independientes para configurar el programa electoral. Ahora concurrimos como una formación política más, con un equipo renovado, con incorporaciones de peronas jóvenes, preparadas y comprometidas con el deporte, la juventud, la cultura, el turismo, el patrimonio… Esto, unido al trabajo que hemos realizado en el Ayuntamiento, con una oposición seria y responsable, hace que estemos ilusionados ante la posibilidad de obtener un buen resultado electoral que nos permita dirigir el Ayuntamiento de Montoro.

-Estuvo a punto de llegar a un pacto de gobierno con IU, ¿cómo ha sido durante este mandato la relación de UDIM con el resto de partidos?

-Cierto, la asamblea local de IU en un primer momento apoyó un acuerdo de gobierno con nosotros, pero al día siguiente nos enteramos que dirigentes venidos de Córdoba hicieron cambiar la decisión adoptada y que hubiera permitido un cambio importante para Montoro. A partir de ahí, hemos vivido de facto un acuerdo de gobierno entre PSOE e IU. Se han puesto de acuerdo y negociado, excluyendo claramente una negociación y diálogo desde el equipo de gobierno con UDIM. Sirva de ejemplo la aprobación de los presupuestos municipales. Año tras año hemos hecho llegar propuestas, hemos planteado iniciativas, verbalmente, por escrito, en Pleno, en mociones... Además, hemos practicado el diálogo y siempre hemos respetado y respetaremos a las personas que se dedican a la política, por lo que no entendemos ni entenderemos que desde otras formaciones se haya atacado en lo personal y lo profesional a los integrantes de UDIM, mezclando su función política con sus vidas fuera del ámbito político. Viendo estos antecedentes, queda claro que votar IU es votar continuidad. UDIM es el único partido político que garantiza que el voto de un ciudadano va a ser usado para intentar cambiar a mejor a Montoro.

-El hecho de que pertenezca a un partido independiente, ¿puede restarle votos?

-Los integrantes de UDIM nos sentimos tremendamente orgullosos de pertenecer a esta formación política que tiene a Montoro como eje central, y el programa conforma un auténtico proyecto de ciudad y está alejado de la visión cortoplacista que siguen la mayoría de partidos. Los que pertenecemos a UDIM no tenemos ambiciones políticas personales más allá de trabajar para Montoro, no buscamos un sillón en la Diputación ni en la Junta ni en el Gobierno central, solo queremos que nuestros vecinos nos den la oportunidad de trabajar, junto a ellos, por la ciudad. Si los ciudadanos nos otorgan su confianza el próximo 28 de mayo, Montoro no sería ni el primer ni el último municipio andaluz cuya Alcaldía está ocupada por un partido independiente. Hoy por hoy las ayudas y la financiación municipal ya no proceden de un cajón ni se dan a los amiguetes, son convocatorias públicas regladas y así está establecido. Lo digo porque, interesadamente, se desliza el discurso de que si nosotros llegamos a gobernar el acceso a los recursos no será el mismo.

-Si llega a la Alcaldía, ¿a qué proyectos dará prioridad a corto plazo?

-Hay mucho por hacer. Montoro ofrece una diversidad de oportunidades que no se han sabido aprovechar hasta ahora, empezando con la ubicación privilegiada, que debería de ser clave para el desarrollo empresarial y económico. Del mismo modo, los autónomos son uno de los principales generadores de empleo y riqueza del municipio, y deben de encontrar en el Ayuntamiento una mano tendida y no trabas infinitas. No podemos, además, quedarnos de brazos cruzados ante la posibilidad del cambio de trazado de la autovía, que nos hará perder oportunidades.

-Montoro es uno de los municipios cordobeses con un mayor conjunto histórico. ¿Qué planes tiene su partido?

-Hay que afrontar de manera urgente la rehabilitación y revitalización del casco histórico. Es un problema del que todos los ciudadanos son conscientes, pero sobre el que no se trabaja de una forma constante. Hay que facilitar la vida de los montoreños que habitan el Conjunto Histórico-Artístico y para ello proponemos la creación de ayudas para el mantenimiento de fachadas, una mayor limpieza y mantenimiento de las calles y una mayor agilidad en los trámites municipales. Se debe de notar que vivimos en uno de los pueblos más antiguos de la provincia y es el momento de apostar de forma clara por el patrimonio arquitectónico y cultural que posee nuestra ciudad. Sin olvidar la necesidad urgente que supone la reapertura del Hotel Mirador, que reclamaremos de forma insistente.

-¿Y qué iniciativas considera fundamentales ejecutar a medio plazo?

-A medio largo plazo tenemos que pensar entre todos qué Montoro queremos. Hasta ahora, las medidas que se han ido tomando se han hecho a impulsos, por necesidades, pero no porque se tenga claro qué modelo de ciudad se quiere, no hay proyecto. Y es el momento de trabajar de forma coherente para solventar dificultades que llevan años sin resolverse como la falta de aparcamiento, la pérdida de población o el escaso desarrollo industrial. Necesitamos de una nueva zona industrial para el desarrollo económico, con espacios asequibles a los que quieran promover un negocio y en condiciones y situación adecuadas. También hay que desarrollar las instalaciones deportivas e impulsar un nuevo recinto ferial que integre un espacio para ocio destinado a los jóvenes y que cubra no solo las necesidades de la feria, sino también otros eventos como la Feria del Olivo, que adolece de un espacio adecuado. Por último, queremos pasar de un modelo de ciudad donde las políticas ambientales y sostenibles pasen de ser residuales y puntuales a ser transversales.

-¿Cuáles son los cambios principales que considera que hay que hacer en el Ayuntamiento de Montoro como administración?

-Tenemos claro que una participación ciudadana real es una de las mejoras formas de llevar a cabo la gestión municipal. Las decisiones han de ser pensando en los ciudadanos, no pensando en lo que al gestor de turno se le ocurra desde un despacho. Esa será una de nuestras prioridades. Por otro lado, es imprescindible que se acometa una modernización en los servicios municipales y una reorganización administrativa que haga que el Ayuntamiento sea visto como un aliado más que como un problema. Pieza fundamental de todo ello es que los trabajadores tengan los medios y el apoyo que necesitan, también que sus derechos se vean reconocidos.

-Montoro ha quedado fuera del proyecto de tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, ¿es un proyecto que considere prioritario?

-Es un proyecto que hemos venido reclamando a lo largo de todo el mandato porque consideramos que el tren facilita el día a día de los montoreños porque ofrece oportunidades de desarrollo económico, más visitas a la localidad y un medio de transporte cómodo, seguro y útil. Pensemos por ejemplo en la cantidad de estudiantes que viven en Córdoba y que si el servicio estuviese en funcionamiento dispondrían de una opción de ida y vuelta con el consiguiente ahorro para las economías de las familias. Lo que no es de recibo es que se venda un proyecto de la forma que se ha hecho. Se llegó a decir que ya se conocían los horarios de las paradas del tren en Montoro y se ha demostrado que no era así. Es más, no hay ni consignación presupuestaria para las obras que se han de acometer. Pero es que el propio Ministerio ha dicho que a lo largo de este año sólo se dispondría del proyecto para la reforma de la estación.

-¿Por qué no termina de despegar el turismo en Montoro?

-La apuesta por el desarrollo turístico de Montoro no puede limitarse a asistir a dos o tres ferias de turismo al año con folletos y carteles. Un asunto tan relevante para el desarrollo económico y cultural no puede ser un tema secundario y se debe de trabajar de la mano con empresas turísticas, hosteleros, alojamientos, comerciantes, para que el turismo genere riqueza en nuestro municipio. Nuestra ciudad cuenta con numerosos recursos turísticos de carácter cultural o natural a los que no se les saca aprovechamiento alguno. Somos la única ciudad de toda Europa, junto a Córdoba capital, que tiene un monumento natural dentro del entorno urbano y no existe ninguna ruta turística que discurra por el meandro de Montoro, es más ni se ha actuado en su conservación. Tenemos uno de los términos municipales más grandes de toda la provincia de Córdoba, con infinidad de caminos públicos y entorno natural protegido como el Parque Natural Cardeña-Montoro, que deben de aprovecharse para el desarrollo del turismo de naturaleza. Y si hablamos de infraestructuras turísticas, no puede ser que el Hotel Mirador se encuentre cerrado.

-El olivar es un pilar fundamental para la economía del municipio, ¿qué ideas tiene UDIM para respaldarlo desde el Ayuntamiento?

-Hay que facilitar la labor que nuestros agricultores tienen, bastantes dificultades pasan ya. La tarea pasa por una apuesta más decidida en la conservación y mantenimiento de la red de caminos municipales; en este mandato la inversión ha sido muy escasa y concentrada al final de este mandato. Tenemos que actuar en los puntos más conflictivos de los caminos municipales ejecutando las obras de infraestructura necesarias para solucionar los problemas estructurales de los mismos. Y hay que convertir en una realidad la conexión de la Pasada Veguetas prometida en innumerables ocasiones y que sigue sin solucionarse. También vamos a estudiar la ubicación de puntos de abastecimiento de agua. Hay que buscar también que entre nuestra población se valore más el aceite de oliva, para ello impulsaremos desde edad escolar la formación necesaria para que nuestros vecinos se sensibilicen más con el producto que sostiene la economía de muchas familias de Montoro. Y hemos de contribuir al reemplazo generacional mediante una formación adecuada de nuestros olivareros, ofreciendo cursos y asesoramiento y planteando, de la mano de los centros de enseñanza pública, la posibilidad de que Montoro disponga de una Formación Profesional en la Especialidad Agraria.

-Un recurso de UDIM ha logrado tumbar una megaplanta solar proyectada en el término municipal, ¿cuál ha sido la motivación para oponerse?

-Montoro es la piedra angular de nuestro proyecto político y, al no tener estamentos superiores en el partido, tenemos la absoluta libertad para defender siempre los intereses de nuestro pueblo. Este macroproyecto pretendía destruir una de las zonas de mayor interés natural, paisajístico, agrícola y medioambiental de Montoro y nada más tener noticias sobre él trabajamos durante semanas para llevar a cabo cuantas acciones fueron necesarias con el único objetivo de evitar la destrucción de un entorno único. Fuimos el único grupo político del Ayuntamiento que presentó alegaciones a este proyecto, de la mano con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Montoro y Ecologistas en Acción. Se ha vendido por algunos, como en otros lugares, las bondades que para los montoreños tendría la construcción de estas plantas, en cuanto a beneficios económicos y empleo. Falso, para la construcción vendrían empresas especializadas, con maquinaria específica y las contrataciones que se hubieran podido efectuar hubieran sido temporales, de algunos meses, y a cambio Montoro hubiera perdido territorio, paisaje y recursos agrícolas de por vida.