Rafael Villarreal: "El Ayuntamiento de Pozoblanco debe volver a la senda del diálogo y el respeto"

Rafael Villarreal García (Pozoblanco, 1979) lidera la lista del PSOE en Pozoblanco con el reto de recuperar la Alcaldía del municipio más poblado del norte de Córdoba. Administrativo de profesión e integrante de la ejecutiva socialista local, es una persona muy conocida por su actividad en el mundo cofrade, pues ha sido presidente de la cofradía salesiana del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, así como vicepresidente de la Agrupación de Cofradías.

-¿Cómo afronta su primera campaña electoral como candidato?

-Con ilusión y responsabilidad. Nos jugamos mucho como ciudad y Pozoblanco merece un gobierno fuerte, que esté dedicado al 100% a resolver los problemas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. La afronto con actitud positiva. No entiendo la política como confrontación, sino más bien como diálogo, saber acercar posturas, trabajar en equipo y mucha empatía hacia los problemas de la gente. Para ello, cuento con un grupo de hombres y mujeres muy preparados que trabajaremos con humildad, con honradez, respeto y eficacia.

-En caso de que el PSOE recupere la Alcaldía, ¿a qué proyectos le daría más prioridad?

-Hay proyectos que atajaremos lo más rápido posible. Son proyectos necesarios para la revitalización económica y social de Pozoblanco.

-¿Y qué objetivos se marcaría a medio y largo plazo?

-Nuestro objetivo es que nuestra ciudad se desarrolle, crezca y que vuelva a ser referente. Que sus ciudadanos consigan desarrollarse tanto social como económicamente en un entorno agradable y próspero. Y ese será nuestro objetivo, ahí irán encaminados nuestros esfuerzos y nuestro trabajo, en todos los ámbitos que pueda abarcar el Ayuntamiento.

-¿Qué considera que tendría que cambiar en el Ayuntamiento de Pozoblanco?

-Principalmente, el Ayuntamiento debe volver a la senda del diálogo y el respeto. Respeto a las diferentes opiniones, así como respetar a todos los componentes de la Corporación que han sido elegidos democráticamente y representan a todos los pozoalbenses. Pasar de la publicidad de que se va a hacer a mostrar lo que hemos hecho. Se debe de terminar con la injerencia de los que ocupen cargos políticos en el desempeño de los trabajadores. Un alcalde debe saber confiar en las personas que les rodean y delegar para poder obtener un ambiente en el que el trabajo fluya.

-¿Qué balance hace de este mandato y medio del Partido Popular en la Alcaldía?

-No debo ser yo quien haga balance de la gestión del alcalde, pero es cierto que ha tenido todos los factores a su favor. Y a la vista está que no los ha sabido utilizar, al menos por el bien de Pozoblanco. Una mayoría aplastante gobernando en solitario, una situación económica desahogada de las arcas municipales, sin restricciones legales en cuanto a la utilización del remanente y el cumplimiento de los índices como la regla de gasto, con el gobierno de la Junta de Andalucía de su mismo partido y con una oposición que ha estado tendiendo la mano y ofreciendo diálogo todo el tiempo al gobierno municipal. Todo esto son condiciones fabulosas como para que la actividad municipal fuese una balsa de aceite y los proyectos salieran adelante con rapidez. Serán los ciudadanos los que hagan balance el próximo 28 de mayo. Ahora se pretenden inaugurar instalaciones a contrarreloj, se adjudican locales y contratos aun con informes desfavorables, se presentan programaciones culturales y festivas para septiembre… Me duele ver la actividad frenética de las últimas semanas porque es una muestra de la incapacidad y la mala gestión que han imperado en este mandato.

-¿Han estado el PSOE y la oposición a la altura?

-El PSOE y demás partidos de la oposición han estado durante toda la legislatura tendiendo la mano al equipo de gobierno y no han recibido más que faltas de respeto. El desprecio hacia sus requerimientos de información y el ninguneo a la hora de conformar los presupuestos y cualquier tema de interés para Pozoblanco han sido constantes. Por eso, considero que han hecho todo lo posible por el bien de nuestra ciudad en unas circunstancias muy adversas.

-Pozoblanco es un municipio eminentemente ganadero, un sector que está pasando por muchas dificultades y hay productores que, incluso, están sacrificando a sus animales. ¿Qué acciones tomaría desde el Ayuntamiento para ayudar?

-La labor de un alcalde en un tema para el que no tiene competencias, como es el caso, está muy clara: debe escuchar a los afectados, marcar una estrategia y abordarla acompañando a los afectados, ofrecerle su apoyo y presionar en la administración que tenga la competencia para que solucione el problema o, al menos, lo mitigue. Nuestro sector ganadero es fundamental, vital, para Los Pedroches y, lógicamente, para Pozoblanco, por lo que el alcalde estará el primero buscando soluciones a los problemas que afectan a sus ciudadanos. El tema de la escasez del agua, el de los precios de los piensos y alimentación animal y el bajo precio con que salen nuestros productos suponen una amenaza para nuestra economía y nuestra subsistencia, así que ahí estaré como alcalde frente a cualquier administración.

-En cuanto al turismo, en muchas localidades ya se ha consolidado como una actividad económica importante. ¿Empieza a despegar en Pozoblanco? ¿Qué propuestas haría al respecto?

-Tener una ciudad limpia y atractiva es factor indispensable para atraer el turismo a nuestra ciudad. Todo ello poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestras fiestas y tradiciones, ofreciendo una oferta cultural de primera magnitud y contando con unas infraestructuras de comunicaciones que faciliten el acceso y el tránsito de personas por nuestra tierra. Y lo que tengo claro es que si hablamos de turismo en un territorio como el nuestro no podemos dejar de hablar de comarca. En este momento, es fundamental el papel de la Mancomunidad de Los Pedroches y del Centro de Iniciativas Empresarial y Turística (CIET). La administración y la iniciativa privada deben ir de la mano. Y desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se impulsarán iniciativas que vayan orientadas no solo a nuestra ciudad sino al sentimiento de comarca.

-Pozoblanco se considera la capital del norte de Córdoba, aunque sigue sin tener cerca vías de comunicación importantes. ¿Cree que el hecho de no estar cerca de la autovía puede frenar su desarrollo?

-Pozoblanco ha sido la capital del norte de la provincia de Córdoba desde hace muchos años, aunque en los últimos años esta capitalidad se ha difuminado en favor de otros municipios en los que sus dirigentes han sabido impulsarlos. Como ya he comentado en el tema del turismo, las comunicaciones son fundamentales, obviamente, y por eso vamos a pedir, reivindicar, exigir ante el resto de administraciones algo a lo que en justicia tenemos derecho, que es una mejora sustancial de las infraestructuras. El desdoblamiento de la carretera N-432 es fundamental. Así como una buena conexión con la provincia de Ciudad Real. Es el momento de alzar la voz de forma firme y decidida para conseguirlo.