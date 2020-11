IU avisa ahora de que no votará la moción de censura de Baena si la apoya un concejal no adscrito

La moción de censura contra el cogobierno de PP y Cs en Baena ha dado este martes un giro de 180 grados. La comisión colegiada de IU ha advertido de que, amparándose en el Pacto Antitransfuguismo, respaldará la votación "siempre y cuando no participe de la misma ningún concejal no adscrito". En la práctica, esto supone desautorizar a los tres ediles de la coalición de izquierdas en Baena que, junto al PSOE, han promovido el voto de censura, ya que las cuentas para que prospere incluyen obligatoriamente al concejal Alfonso Rojano, expulsado de Iporba, el partido de Luis Moreno.

El comunicado de IU, emitido a primera hora de la mañana, ha pillado por sorpresa a los tres concejales de Baena. Y, sobre todo, los pone en una diatriba difícil de resolver: apoyar la moción que ellos mismos han apoyado o darle la razón a la dirección provincial y que la Alcaldía quede en manos del PP. El coordinador de IU Baena, David Bazuelo, ha descartado hacer alguna declaración al respecto y se ha remitido al comunicado y a lo que quiera decir la coalición de izquierdas desde Córdoba. La moción de censura se votará en un Pleno convocado el jueves 26 a las 12:00.

En su comunicado la Comisión Colegiada Provincial de IU Córdoba sostiene que el gobierno municipal de Baena "debe cambiar" y, para ello, han apostado por una moción de censura "que ponga fin a este gobierno conservador y abra una nueva etapa en esta localidad". "Consideramos que dicha moción de censura ha de prosperar con toda la normalidad democrática y ser fiel a lo que las vecinas y vecinos de Baena votaron en las urnas. Su mandato era y es un imperativo para todas las fuerzas políticas", insisten.

"Por eso, con objeto de no dejar dudas sobre nuestro compromiso con la democracia, la transparencia y la regeneración democrática, hacemos saber que apoyaremos la moción siempre y cuando no participe de la misma ningún concejal no adscrito", han aclarado. "Seguiremos dando todos los pasos desde el escrupuloso respeto a las reglas democráticas y al Pacto Antitransfuguismo al objeto de dignificar las instituciones y de estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, coherencia con los principios y valores democráticos", han expresado.