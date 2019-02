El Hospital de Montilla cumple 15 años con 51.000 intervenciones quirúrgicas

Desde 2008, está adherido al proyecto de la Consejería de Salud y Familias para la humanización de la atención perinatal y se encuentra en la cuarta (y última) fase del proceso de acreditación de la Iniciativa para la Humanización a la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), reconocida por Unicef y la OMS. Ambos programas se caracterizan por un mayor protagonismo de la mujer durante el parto; una participación activa de la pareja en el nacimiento y la crianza; la promoción de la lactancia materna, desde el respeto a las decisiones informadas; la minimización del número de separaciones madre-hijo; la eliminación de prácticas clínicas que no añaden valor, incorporando aquellas basadas en la evidencia científica.

489 profesionales sanitarios y no sanitarios trabajan, de media, en el centro hospitalario, con una edad media de 43 años, de los que el 70% son mujeres. Presta asistencia a más de 62.200 habitantes repartidos entre seis municipios de la comarca -Montilla, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, La Rambla, Montalbán y Montemayor-.

La consulta en acto único es uno de los principales pilares que sustentan el modelo de alta resolución, con el que funciona el centro desde su inicio, unida a la cirugía mayor ambulatoria -que no requiere hospitalización y emplea tecnología más precisa y técnicas quirúrgicas menos invasivas, facilitando una incorporación más rápida del paciente a su vida habitual-, y la unidad de hospitalización polivalente, diseñada para favorecer la intimidad del paciente y la rápida asistencia.

Un currículum repleto de distinciones y premios

El Hospital de Montilla ha sido distinguido en numerosas ocasiones por su trabajo desde su inauguración. En concreto, en 2016 por el Ministerio de Sanidad de la estrategia de atención al parto y salud reproductiva por su labor en optimización de la tasa de cesáreas y con la mención de honor en la categoría de excelencia en el sector de la salud de los premios nacionales Kaizen Lean 2015, por su trabajo en materia de optimización de demoras en pacientes con cáncer de colon. También en 2015 los Premios Best in Class distinguieron con a las Urgencias del Hospital de Montilla como las mejores a nivel nacional y en 2016 recibió el Premio Nacional Profesor Barea 2016 por la implementación de recomendaciones "No hacer". Asimismo, está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel Avanzado, y posee los distintivos Manos Seguras, Prácticas Seguras en Cirugía, y Centro contra el Dolor, tanto en el ámbito de Dolor en Urgencias como en el de Dolor Perioperatorio. Del mismo modo, tiene la acreditación medioambiental 14001 de AENOR y pertenece a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, con el nivel Bronce.