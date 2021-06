La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno edita un libro sobre el patrimonio de Los Pedroches

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno ha editado el libro Patrimonio de Los Pedroches. Natural, histórico, artístico y social, con la colaboración de la Asociación Guadamatilla, sobre el que han explicado que "es un trabajo colectivo, con autores especialistas en cada uno de los apartados que la componen, la mayoría con un buen número de publicaciones que versan sobre aspectos naturales, históricos o artísticos de Los Pedroches". Además, la fundación ha precisado que el libro se presenta en memoria usb, en fomato pdf interactivo, para ser leído en ordenador, teléfono o tableta.

La obra, según ha mencionado la fundación tiene un claro precursor, pues, en diciembre del año 2000, "la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y la Asociación Guadamatilla colaboraron en otra con el título Los Pedroches. Patrimonio histórico y natural. Recursos didácticos, en la que, veinte años después, se inspira". Aunque los editores han señalado que la estructura general se mantiene, "el formato, la información y el destino de la misma han cambiado sustancialmente", mientras que el título conserva las palabras Los Pedroches y Patrimonio, "pues el libro trata de dar a conocer el rico patrimonio de la comarca".

"Los autores no han pretendido hacer una enciclopedia de Los Pedroches, con datos exhaustivos, sino presentar de forma atractiva y asequible información que permita conocer mejor la comarca. Aunque no se trata de una obra científica sino divulgativa, no por ello carece de rigor y en ella han sido numerosas las fuentes manejadas y revisadas", ha destacado la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno

El libro consta de cuatro partes que, aunque diferenciadas, constituyen una unidad: el arte y la arquitectura, la historia, la naturaleza y la sociedad, ha indicado la fundación, que ha añadido que "en cada una de ellas se ha seguido, aproximadamente, la misma estructura que consiste en que partiendo de una imagen (fotografía, mapa, esquema, gráfico) se accede a la información que se desea". Así, en palabras de la editora, "las partes de historia y naturaleza se organizan, en muchos casos, en torno a mapas a partir de los cuales se va profundizando en los aspectos históricos y naturales de Los Pedroches".

"Las secciones de arte y arquitectura se han estructurado, bien en torno a las localidades que presentanun patrimonio artístico más notable, bien alrededor de diversos tipos de manifestaciones arquitectónicas, mientras que el ámbito social se ha dispuesto según los aspectos que permiten conocer mejor la evolución de la sociedad de la comarca", ha explicado la fundación, que también ha hecho hincapié en que "en la extensa bibliografía, el lector interesado puede encontrar referencias para consultar y profundizar en lo expuesto en el libro".

"Este trabajo no se hubiese podido realizar sin la colaboración de todos aquellos particulares, instituciones, asociaciones, ayuntamientos, que abriendo sus puertas han permitido a los autores obtener abundante información gráfica y documental", ha dicho La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que además ha expresado que la obra será difundida principalmente a través de centros de enseñanza e instituciones de Los Pedroches y la provincia de Córdoba.

Por último, la editora ha querido destacar "el gran trabajo de los autores, Antonio Ángel Ballesteros Porras (arquitecto), Juan Andrés Molinero Merchán (doctor en Historia), Juan Bautista Carpio Dueñas (doctor en Historia), Manuel Vacas Dueñas (historiador), Antonio Fermín Morillo Nogueras (historiador), Antonio Mª Cabrera Calero (geólogo), Luis González López (biólogo), Pedro López Bravo (biólogo) y Pedro López Nieves (biólogo), así como la labor que realiza la Asociación Guadamatilla por la defensa y conservación de nuestro patrimonio natural como impulsora de este trabajo que acaba de ver la luz".