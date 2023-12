Francisco Palomares, alcalde de Villafranca: “El tren debe parar en todos los pueblos del Valle del Guadalquivir, es lo justo”

Francisco Palomares (Villafranca de Córdoba, 1965) lleva vinculado a la política municipal con el PSOE desde 1995, cuando tomó por primera vez el acta de concejal, y en 2015 llegó a la Alcaldía. También ha sido presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del Guadalquivir, diputado provincial de Medio Natural y Carreteras y presidente de la empresa provincial Epremasa.

-Es alcalde desde hace casi una década, ¿cómo ha evolucionado Villafranca de Córdoba en este tiempo?

-La evolución ha sido muy positiva, y seguimos trabajando duro para dotar de servicios a nuestro municipio y llenarlo de actividades y de contenido. A nivel de Ayuntamiento, hemos regularizado a toda la plantilla municipal, ahora estamos al 100% de cobertura. Personalmente, estoy contentísimo porque se han hecho muchas cosas que repercuten en el bienestar de los vecinos. Villafranca tiene una población muy joven, y hay muchas personas que están eligiendo nuestro municipio para vivir. Así que hemos enfocado nuestros esfuerzos, por ejemplo, a la construcción de parques infantiles, y los que tenemos son dignos de admiración. También hemos materializado dos infraestructuras muy importantes. La primera es el centro de participación activa, que lo tenemos recién estrenado y está siempre lleno de contenido, y la segunda es la caseta municipal. No es el típico espacio rectangular, sino que tiene zonas ajardinadas por dentro, y ha supuesto cerca de un millón de euros de inversión. Le estamos sacando muchísimo provecho. Otro objetivo era la reforma de la calle Alcolea, la principal del municipio, que hemos remodelado por completo con fondos europeos para la reducción de emisiones de CO2 y la hemos embellecido. Además, la iluminación de todo el casco urbano se ha cambiado a led, con el ahorro que ello implica.

-En las pasadas elecciones municipales, revalidó la mayoría absoluta para el PSOE, ¿a qué considera que se debe este respaldo popular?

-Cuando la gente ejerce su voto, lo hace con total libertad e intenta tomar la mejor decisión para el municipio. Hemos trabajado muchísimo y hemos hecho muchas infraestructuras, con un carácter muy familiar, y es algo que han reconocido los vecinos. También hemos generado empleo y han venido muchas empresas de fuera. Y, sobre todo, porque han visto cómo ha evolucionado el municipio. Cuando no lo haces bien, la gente te pone fuera.

-¿De qué iniciativa se siente más satisfecho?

-Estoy satisfecho de todas. Aparte de las que he mencionado, estamos interviniendo en la casa palacio de los Duques de Medinaceli, un edificio declarado Bien de Interés Cultural cuya mejora integral se prevé finalizar en el mes de junio. Y también hemos habilitado un gimnasio municipal que ha supuesto una inversión superior a los 700.000 euros. Pero, si tengo que elegir, destacaría dos: la reforma de la calle Alcolea y la caseta municipal. Son reformas que están transformando la vida de la gente. La caseta está cambiando la manera de relacionarse que tienen los jóvenes, pues se ha convertido en el principal lugar de encuentro, mientras que la calle Alcolea le ha dado otra dimensión al municipio. Es la vía donde ocurre todo. Ahí están la biblioteca, el Ayuntamiento, los bancos, la plaza de Andalucía... Ha sido una transformación que ha supuesto no solo no el embellecimiento de la calle, sino que ha implicado hacerla sostenible.

-¿Y cuáles son sus proyectos estrella para el actual mandato?

-Tengo varios objetivos fundamentales y se nos presentan unas oportunidades en las que estamos trabajando muy duro y, al mismo tiempo, de manera pausada. En primer lugar, tenemos que desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ya trabajamos en el pliego de condiciones para el equipo redactor. El principal problema que debemos solucionar en este sentido es que necesitamos suelo industrial y suelo residencial porque somos el pueblo más cercano a la Base Logística, y hay que dimensionar el municipio a nivel residencial, industrial y también desde el punto de vista de los servicios. Además, hemos empezado a trabajar en un proyecto de sostenibilidad turística con un presupuestos de 2,4 millones de euros de fondos Next Generation de la UE, que hay que desarrollar ya. Es un plan muy amplio que incluye un barco solar y un centro de interpretación en el parque periurbano de Fuente Agria. Estamos trabajando muy fuerte también en una residencia de mayores, para la que ya hemos dado los primeros pasos.

-Como ha dicho, Villafranca de Córdoba será el municipio más cercano a la Base Logística del Ejército de Tierra, ¿qué papel quiere jugar en esta infraestructura?

-Villafranca quiere ser un municipio que, sin perder su identidad, sea capaz de atraer a las personas que vengan a trabajar y también a las empresas auxiliares. Así que es fundamental habilitar suelo industrial en el municipio, y por ello es tan importante que aprobemos el PGOU. Los servicios ya los tenemos.

-En un contexto general de caída poblacional, Villafranca es uno de los pocos municipios de Córdoba que logran crecer, ¿a qué lo atribuye?

-La cercanía a Córdoba capital y la buena comunicación por autovía son aspectos importantes. Estamos creciendo poco a poco, de manera ordenada. Oficialmente somos 4.865 habitantes, pero aquí está viviendo mucha más población, lo que ocurre es que no están empadronados. Hay todo tipo de perfiles entre estos nuevos vecinos, aunque llama la atención que bastantes son militares. Lo cierto es que se percibe muchísimo movimiento.

-¿Qué asuntos tienen las administraciones públicas pendientes con Villafranca de Córdoba?

-Tenemos siempre muchas cosas que hacer, y son cada vez más, así que todas las ayudas que nos presten las administraciones públicas nos vienen bien. Ahora mismo lo fundamental es que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento trabajemos conjuntamente para sacar adelante el PGOU. Ya hemos tenido reuniones con la Administración autonómica y la colaboración está siendo muy buena.

-Villafranca se quedó fuera de la línea de Cercanías del Valle del Guadalquivir, ¿dan por perdido este servicio?

-No. Y me pareció que fue una barbaridad con lo que nos llega con la Base Logística y con lo que se ha trabajado desde Villafranca. Ocurre lo mismo en El Carpio y Pedro Abad, y es incomprensible. Tenemos un parque acuático al que vienen 90.000 personas cada verano, y que no exista esa comunicación con la capital es algo que nos frena. Pero lo más importante es que mucha gente de Córdoba se está viniendo a vivir aquí, y contar con un Cercanías con unos horarios adecuados nos permitiría facilitarle a la población ir a trabajar a Córdoba. Reunimos todas las condiciones para que el tren pare en Villafranca, porque además todo los pueblos del Valle del Guadalquivir hemos estado trabajando duro con el objetivo de que todas las localidades tuvieran parada. Y seguimos trabajando para lograrlo. Ya se consiguió ese Media Distancia pero el objetivo del GDR siempre ha sido que pare en todos los pueblos, es lo justo.

-El municipio forma parte de la Red de Centros Acuáticos del Valle del Guadalquivir y en los últimos años ha hecho una apuesta importante por el turismo, ¿empieza a dar resultados? ¿En qué proyectos turísticos están trabajando?

-Suelen venir muchos visitantes en verano por el centro acuático, y en fechas concretas como la Navidad por el concurso de embellecimiento de calles. El karting y la escuela de vuelo son también atractivos importantes, pero ahora queremos desarrollar un proyecto global que, como decía, supondrá una inversión de 2,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Lo primero que vamos a hacer es sacar los pliegos para que una empresa nos gestione el plan, que queremos que se centre en el turismo familiar. Vamos a actuar sobre el albergue de Fuente Agria y también vamos a digitalizar el patrimonio cultural que tenemos, abriremos una oficina de información turística en la casa palacio y pondremos en marcha un servicio de alquiler de bicicletas con una estación de reparación.

-En los últimos años, el municipio también ha hecho una apuesta muy importante por la decoración de las calles y los espacios públicos en Navidad, ¿qué resultado está dando?

-Esto es algo en definitiva que hacen los vecinos y que sirve no solo para embellecer el municipio, sino también para alentar el movimiento vecinal. Esta Navidad se han incorporado más calles y más plazas, es una preciosidad cómo ha quedado todo y es justo reconocer el trabajo y la creatividad de los participantes. También hemos celebrado un mercado navideño que ha tenido una gran aceptación.

-En la anterior etapa, formó parte del equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba, ¿qué le pediría al PP en esta etapa al frente del Palacio de la Merced?

-Le pediría que trabajara como trabajó el equipo de gobierno anterior, con una mentalidad y una orden del presidente [Antonio Ruiz] muy clara, que era dotar a los municipios de recursos, y que ningún pueblo se sintiera discriminado. Programas como Más Provincia y Córdoba 15 son fundamentales para las localidades, para los pueblos más pequeños es la financiación más importante que reciben. Esos dos programas son importantísimos. El Córdoba 15 no ha salido, y es absolutamente necesario que se ponga en marcha. En el caso de Villafranca, supone perder alrededor de 150.000 euros. Esperemos que el próximo año se incluya en los presupuestos y volvamos a la normalidad.

-Fue el anterior presidente de Epremasa, ¿es tan ruinosa la situación de la empresa pública como ha asegurado el PP? ¿Qué opina de la subida del 40% de la tasa de la basura?

-La situación de Epremasa no es mala, y considero que no era necesario hacer esa subida tan importante porque la empresa pública tiene músculo financiero suficiente. Con una subida progresiva durante varios años habría sido suficiente, y no por la situación económica de la compañía en sí, sino para cumplir con el nuevo impuesto al vertedero que determina la nueva ley.