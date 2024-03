La Fiscalía archiva las diligencias contra el exalcalde de Puente Genil Esteban Morales por el fraccionamiento de contratos

El exalcalde de Puente Genil Esteban Morales (PSOE) ha mostrado su satisfacción por el archivo, por parte de la Fiscalía Provincial de Córdoba, de las diligencias abiertas el verano pasado a raíz de la denuncia presentada por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, por el fraccionamiento y encadenamiento de contratos menores en el Ayuntamiento entre los años 2021 y 2022, siendo Morales alcalde.

El Ministerio Público procedió a incoar diligencias de investigación en septiembre de 2023 para determinar si existía delito de prevaricación, toda vez que, con anterioridad, IU había solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe previo a la revisión de oficio de varios contratos de servicios. Concretamente, se levantaron dudas cuatro contratos menores para el servicio municipal de prensa y comunicación, otro contrato menor para unas obras en la piscina cubierta municipal y un último contrato menor más sobre el servicio de socorrismo en la piscina de verano.

Sobre ello, el dirigente socialista ha explicado este lunes que en el auto de la Fiscalía “se procede al archivo de las diligencias por carecer los hechos de carácter de delito”, defendiendo también que “cualquier irregularidad administrativa no puede ser constitutiva de delito”. Morales ha recordado que, durante su etapa como alcalde, una vez que tuvo conocimiento de estos hechos, el Ayuntamiento adoptó medidas, a través de una instrucción, para tratar de corregir esa “falta de planificación de la actividad contractual”, recalcando en ese sentido que la Fiscalía deja claro en su pronunciamiento que “para que haya prevaricación debe tratarse de una resolución injusta y arbitraria”.

El exalcalde también ha hecho una valoración en clave política y se ha preguntado qué va a pasar ahora y quién va a pedir disculpas por haber generado dudas sobre su honorabilidad entre los vecinos y vecinas de Puente Genil. “Sánchez se jactaba de que se estaba investigando una denuncia sin fundamento, y esa misma denuncia es la excusa que llevó a la asamblea de su partido para no pactar con el PSOE, permitiendo así que gobierne la derecha en Puente Genil”, ha afirmado.

En esa línea, Morales ha ido más allá y ha señalado que el portavoz de IU ha cumplido su parte del acuerdo con Sergio Velasco, a título particular, sellando un pacto que es el que facilita el gobierno actual de los populares. “Sánchez tiene que pedir disculpas porque no todo vale en política y ya está bien de mentiras y calumnias”, ha asegurado de forma categórica el exregidor socialista, quien también ha lamentado la inacción del actual gobierno del PP, de quien ha criticado que se dedica a “mucha foto y mucho eslogan”, pero no a hacer cosas nuevas, “cuando el Ayuntamiento tiene más dinero que nunca”.

Por último, Morales ha indicado que, paradójicamente, las relaciones actuales entre el PSOE e Izquierda Unida son bastante mejores estando ambos partidos en la oposición “que cuando estábamos en el gobierno". "A nivel personal, hay un concejal, en este caso el portavoz, que no me saluda y no me habla mucho, pero con los demás las relaciones son más cercanas y con el resto de mis compañeros, también”, ha señalado.

“Espero que ahora, que no hay sombra de duda por medio, la izquierda en Puente Genil se pueda poner de acuerdo en algo más que en la defensa de la sanidad y de la educación pública”, reiteró el ex alcalde, quien concluyó afirmando que “en la política no se viene a hacer amigos, se viene a hacer política y de lo que queremos hablar es de política”. “Para tomarnos cañas, ya que cada uno se busque su acompañante”, finalizó.