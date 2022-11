Expomiel reivindica la excelencia del producto cordobés ante el incremento de las importaciones

Expomiel cumple 25 años reivindicando la calidad del producto cordobés. A las fatídicas condiciones climáticas que han mermado la producción de esta campaña se le viene sumando un incremento de las importaciones en el mercado que está causando una lucha de precios a la baja donde salen pocas cuentas.

La feria para apicultores que organiza la Diputación de Córdoba desde hace más de dos décadas, con la colaboración de la Universidad de Córdoba, a través del Centro Andaluz de Apicultura Ecológica, y COAG-Andalucía, reúne desde este viernes hasta el domingo, 20 de noviembre, a productores de la provincia, Sevilla, Málaga y Cádiz, y vendedores de maquinaria.

En los mostradores se expone lo más granado de miel en sus diferentes variedades de sabores y productos. Algunos tipos que se ven, como la miel de eucalipto, de cilantro o de azahar se han polinizado en las mismas Ermitas de Córdoba, en Guadálcazar, en Palma del Río o Fuente Palmera, respectivamente.

Hay quienes no apuestan por la cosmética, como Manuel Oliva. La política de esta empresa de Palma del Río -Apioliva- es "vender lo que sacamos" en mieles y caramelos. Otros que sí, como Mielsico, una empresa de Córdoba capital que muestra todo el partido que se le puede sacar a la materia prima, desde turrones hasta pan de higo y miel: "No es un producto muy común, pero lo queremos consolidar como un habitual en los meses de invierno", explica Susana Rodríguez dentro del expositor.

El puesto Palabra de Miel, también de productores de Córdoba, enseña la hidromiel, una novedad que trajeron a esta feria en la pasada edición y que conservan como único punto de venta que la comercializa. Es la primera bebida alcohólica que se conoce, precursora de la cerveza y del vino, explican. Su elaboración se fundamenta en una mezcla de agua, miel y levadura que se fermenta en barriles y que llega a alcanzar los 11 grados de alcohol.

Incremento de las importaciones

La sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales han afectado a la campaña de una forma evidente. Aunque también aquí hay quienes ven el panorama mucho más negro y quienes rebajan la espuma. Antonio Vázquez, delegado de COAG apicultura, firma la campaña anterior a ésta: "Tenemos un año mucho más complicado por la escasez de lluvia, el calor, la mortandad de las colmenas y el coste de los alimentos". Por su parte, José María, un apicultor cordobés, asegura que "el único pero de la campaña es que ha habido poca miel debido a la sequía, pero ha habido otras épocas así".

Susana Rodríguez, de Mielsico, señala que la calidad de la miel no se ha visto afectada, pero sí la cantidad. "Influye mucho el cambio climático, la sequía, cada vez hay menos flores", cuenta. Manuel Oliva también destaca que ha sido un año muy complicado, pues "se están muriendo muchas colmenas por falta de floraciones". Además, añade que "están subiendo todos los productos, excepto la miel por las importaciones".

Respecto a los problemas del sector, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha dado por inaugurada la edición que celebra las bodas de plata de Expomiel -"más necesaria que nunca"- defendiendo la necesidad de avanzar en cuestiones como el etiquetado, "para que los consumidores sepan qué están comprando y que se vea que es miel de Córdoba".

Según Vázquez, de COAG, "la industria está centrada en importar mieles que no son nuestras porque obtienen muchos más beneficios". Esto se traduce en "mieles que se quedan en almacenes", no porque no se consuman, sino por los bajos precios a los que se compran a países como China o Turquía.

En esta línea, el apicultor de COAG ha alertado de que "en los seis primeros meses de 2022 se ha importado más miel que en todo 2021", y ha pedido ayudas por parte de las administraciones para el sector apícola, como reciben los sectores ganaderos.

En Córdoba, la apicultura supera los dos millones de euros de facturación al año y da trabajo a más de 300 familias que se dedican directamente a esta actividad. En la provincia hay 514 explotaciones apícolas, presentes en 50 de los 77 municipios.