Empresarios de la Subbética reciben 1.100 peticiones de sanitarios para hacer turismo

Destino Subbética, una agrupación de empresarios turísticos de la comarca homónima de Córdoba, han recibido, en el marco de la campaña Ahora te cuidamos nosotros, más de 1.100 peticiones de profesionales sanitarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de toda Andalucía "para acceder a 724 experiencias turísticas" que les ofrecen gratuitamente, como muestra de agradecimiento por su labor en la lucha contra el coronavirus.

El resultado es que la campaña ha superado, "de manera más que notable", las expectativas de los empresarios turísticos de la Subbética, que regalan las experiencias turísticas como muestra de solidaridad y agradecimiento por el esfuerzo realizado por estos trabajadores para combatir el covid-19.

Por tanto y dado que el número de solicitantes es superior al de experiencias, Destino Subbética ha tenido que recurrir a la celebración de un sorteo, un mecanismo que recogían las bases de la campaña, depositadas ante notario, por si se daba esta situación.

La campaña se ha prolongado durante tres semanas, si bien solo en los primeros días ya había más de 300 inscripciones a través de la página web habilitada para la ocasión, lo que supone un "éxito rotundo, motivado por el gran atractivo de las propuestas turísticas", ofrecidas por hoteles, restaurantes y otras empresas del sector turístico de los municipios de Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.

El presidente de Destino Subbética, Jorge Delgado, que se ha mostrado sorprendido muy gratamente por el resultado, ha destacado que "incluso durante el desarrollo de la campaña se han ido sumando más experiencias". De hecho, "inicialmente había depositadas algo más de 600 experiencias gratuitas destinadas en exclusiva a sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, pero en estas semanas se han adherido algo más de un centenar, hasta completar las 724 propuestas definitivas".

Esta iniciativa solidaria, según ha informado Destino Subbética, ha contado con el respaldo de personalidades del mundo del deporte, como el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, y de la cultura, como el violinista Paco Montalvo, que se han sumado con mensajes de apoyo a esta iniciativa solidaria.

Delgado ha agradecido también el apoyo recibido por parte de estas personalidades del mundo del deporte y la cultura, como los mencionados vídeos de apoyo enviados por Scariolo y Montalvo, además del ex jugador del combinado nacional de baloncesto Alfonso Reyes; de ex futbolistas internacionales con España, como Javi Moreno y Juanito y del cordobés Fuentes, ex jugador del Espanyol, junto con el showman Alberto de Paz, subcampeón de Got Talent España 2016.

Los beneficiarios podrán hacer uso de sus regalos una vez que finalice la pandemia y, como es lógico, las citadas empresas estén activas. Para solicitar las experiencias turísticas gratuitas, los trabajadores tuvieron que rellenar un formulario y completar sus datos.

Ahora deberán acreditar que, efectivamente, son profesionales sanitarios o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía, y que han estado trabajando durante el estado de alarma, ya que estos eran los requisitos.

Jorge Delgado ha recordado que Ahora te cuidamos nosotros fue una idea que nació de los propios empresarios de la Subbética, ya que se les "partía el alma, seguro que como a todos los españoles", cuando veían trabajar, como ahora, "a estos profesionales en esas condiciones, con un esfuerzo inhumano", y decidieron los empresarios turísticos que debían "hacer algo por ellos", que "se han jugado la vida" por los demás y algunos, "lamentablemente, incluso la han perdido".

Comarca preparada para el turismo

El presidente de Destino Subbética, ha destacado que esta comarca "es uno de los destinos mejor preparados de España para la actual situación que atraviesa el país, por motivos como el contacto con la naturaleza y la capacidad y encanto de sus hoteles".

En este sentido y por su parte, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Lope Ruiz, ha señalado que en dicha entidad tienen "claro que el apoyo al sector privado es fundamental, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir priorizando esa colaboración con el sector turístico de la comarca".

El objetivo, según ha señalado, es que dicho sector "empiece a funcionar, más pronto que tarde, al 100%", mientras que, "desde la Administración Pública tenemos que ofrecer confianza y seguridad a la ciudadanía, mediante campañas de promoción y marketing, y en ello estamos, pero también y del igual manera, asistencia técnica a las empresas, para que las medidas de seguridad recomendadas se tomen a la mayor brevedad posible".

Ruiz ha concluido asegurando que las empresas de la Mancomunidad "son conscientes de ello y están deseando ponerse manos a la obra, para conseguir que este contratiempo en el camino, llamado coronavirus, ayude a fortalecer al destino Subbética, como centro de Andalucía en todo su conjunto".