La Diputación de Córdoba aprueba la subida del 40,8% del recibo de la basura con la oposición en contra

La Diputación de Córdoba ha aprobado este viernes 10 de noviembre incrementar un 40,8% el recibo de la basura, durante la celebración de un pleno extraordinario. Se trata de una medida que implica la subida de la factura en 3,14 euros al mes. La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, mientras que todos los grupos de la oposición han votado en contra.

En la misma sesión ha salido adelante también la modificación de las ordenanzas provinciales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario.

La portavoz del PP, Ana Rosa Ruz, ha explicado que "se procede a la congelación de las tasas y precios públicos de la Diputación de Córdoba, asumiendo que podemos cumplir los niveles establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria; es una decisión que es la más justa para la ciudadanía y que afecta a todas las tasas salvo a circunstancias excepcionales, como la que que afecta a la ordenanza que regula el tratamiento y gestión de los residuos, de la que se encarga Epremasa".

En este sentido, el vicepresidente primero de la institución y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha señalado que "se ha abordado la situación con rigor, con responsabilidad y con una carga de sensibilidad social. Con rigor en cuanto al análisis de la situación crítica de Epremasa, con responsabilidad para tomar medidas que eviten la quiebra y sensibilidad social para amortiguar el golpe fiscal".

"Aportamos rigor en un debate fiscal que no puede convertirse en populismo fiscal de los responsables de la situación y de la subida del tributo, una subida debida al impuesto al vertedero contemplada en la Ley 7/2022 que nos obliga a subir el recibo en 3,14 euros", ha recordado.

Informe económico

La Empresa Provincia de Residuos (Epremasa) no atraviesa una buena situación financiera y, es por ello, que la Diputación ha decidido aplicar esta medida. No en vano, un informe económico sobre la situación real de Epremasa prevista para el año 2023 y que marca las previsiones para 2024 alerta de la quiebra técnica de la empresa provincial si no se suben las tasas de la basura.

El documento destaca que de las estimaciones mensuales de cierre contable realizadas se estiman unas pérdidas contables en torno a los 7.058.006,64 euros para este año 2023. Y señala cuatro causas de ese déficit de explotación. El citado informe, además, recoge que que respecto al año 2024, las estimaciones de pérdidas son de 9.625.672,20 euros, conforme al presupuesto elaborado para ese año.

Durante esta sesión plenaria se ha presentado también un informe económico sobre el impacto en las cuentas anuales de Epremasa del reequilibrio económico de las contratas en los servicios básico de recogida de residuos municipales y sus actividades auxiliares.

En concreto, el citado informe señala que en el consejo de administración del pasado 24 de mayo se acordó que las empresas contratistas continuaran con la prestación de los servicios bajo la fórmula del reequilibrio económico.

"Ante la decisión de la anterior Presidencia, en septiembre del año 2022, de no ejecutar las prórrogas de los contratos suscritos -salvo Urbaser y Althenia-, las empresas exigieron a Epremasa que, para continuar con sus actividades, se les remunerase con el coste efectivo (real) de los servicios prestados, en un contexto de no revisión de precios desde el año 2018".

Suscrito por el director financiero de la Diputación, Enrique Justo Amate, el documento expone también las consecuencias derivadas de esta situación. En concreto, son dos. Una de ellas es un aumento de la facturación de más de 1,2 millones de euros al cierre de este año 2023 y la segunda el incremento neto de la facturación en 2024 de 136.571 euros al mes "siempre y que se mantengan las condiciones invariables hasta la formalización de nuevos contratos".

Concentración de PSOE e IU

Antes de que comenzase el pleno, alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales de los municipios de la provincia se han concentrado a las puertas de la Diputación de Córdoba para respaldar el rechazo de los grupos de PSOE e IU a la subida del 40,8% de la tasa de basura.

El portavoz socialista en la Diputación, José Antonio Romero, ha defendido la concentración de cargos institucionales y orgánicos de la oposición “porque vienen a defender los intereses de sus vecinos y vecinas contra el robo a mano armada que perpetra el gobierno del PP con la subida de un 40,8% de la tasa de la basura, que es un auténtica barbaridad, porque estamos hablando de más de 45 euros anuales sacados de los bolsillos de los ciudadanos”.

El socialista, que ha advertido de que el gobierno provincial prepara nuevas subidas en las tasas e impuestos, entre ellas las del agua, ha afirmado que esta subida “no sólo afecta a las familias, sino también a los autónomos y las empresas”, y ha rechazo la excusa de las bonificaciones: “Que no nos cuenten milongas porque no van a subvencionar nada; dicen que van a bonificar un 25% a las familias necesitadas, pero un 25 cuando suben un 40% no significa nada”.

El portavoz socialista ha rechazado el argumento esgrimido por el Gobierno de la Diputación de que Epremasa ha estado mal gestionada, “algo que es falso y, por lo tanto, tanto Fuentes como Lorite mienten claramente, porque Epremasa ha terminado con beneficios todos los años del anterior mandato socialista”.

Desde el PSOE de Córdoba han asegurado que en los últimos cuatro años de gestión del PSOE la empresa provincial ha tenido siempre superávit, desde 2019 a 2022, con cifras que van desde los 1,1 millones en 2019 a los 1,5 millones en 2021 y los 769.200 en 2022.

Además, para apoyar el saneamiento de la economía de Epremasa, el socialista ha indicado que ni en 2021 ni en 2022 se concertó ninguna póliza de crédito porque había tesorería suficiente, mientras que a 31 de diciembre no había ninguna deuda con entidades de crédito. Es más, en 2022 hubo 6 millones de euros para inversiones a cargo de la propia empresa.

La portavoz de IU Andalucía en la Diputación, Irene Ruiz, por su parte, ha avanzado que su formación va a votar en contra de todas y cuantas subidas de tasas presente el PP, ya que "afectan al conjunto de los vecinos de la provincia y es algo insostenible".

Según Ruiz, el equipo de gobierno del PP del Palacio de la Merced "ha vendido siempre una política de baja de impuestos, de defender lo público y es una gran mentira y una gran falacia". "Lo que hacen cuando llega -el PP- es subir los recibos", ha remarcado. "Es una subida totalmente desproporcionada y abusiva", ha subrayado.

En su intervención ha criticado también el anuncio de la reducción de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente a las personas más desfavorecidas del 75% – y no del 50%, como se venía haciendo hasta ahora – en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos domésticos, puesto que solo va a beneficiar a 309 familias del conjunto de la provincia de Córdoba.