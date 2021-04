Coronavirus: Baena entra en riesgo extremo de contagio y se libra del cierre perimetral por unas horas

La situación sanitaria en la localidad de Baena se ha complicado en las últimas horas. Desde hace unos días, justo después de la Semana Santa, la ciudad asistía a un progresivo aumento de contagios por covid-19, algo que finalmente ha acabado este viernes en una tasa de incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, concretamente en 561,8, lo que las autoridades sanitarias consideran "riesgo extremo" de contagio.

Esta es una cifra que aboca al municipio al cierre perimetral, algo que no ha ocurrido por apenas unas horas, ya que el comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se reunía en la tarde del jueves, cuando Baena aún no superaba este límite. No obstante, habrá que ver si la ciudad permanecerá abierta o la Junta decretará el cierre perimetral en una reunión extraordinaria.

El concejal de Salud en el Ayuntamiento de Baena, José Gómez, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” y ha explicado que en la reunión del comité de alertas se ha decidido que la localidad, junto al resto de municipios del distrito sanitario Sur, ha pasado al nivel de alerta 4 de grado 1. Esto implica que los establecimientos comerciales y de hostelería deberán cerrar a las 20:00 desde el domingo, 18 de abril, durante una semana.

Gómez ha especificado que la restricción de los aforos sí ha entrado en vigor este viernes y ha incidido en que “todos los parques infantiles de Baena permanecerán precintados y cerrados por el momento, a la espera de que dentro de una semana el comité de expertos vuelva a reunirse”. En el momento en el que las autoridades sanitarias lo permitan, “volverán a desinfectarse y a abrirse al público para disfrute de los más pequeños”, ha dicho.

Según confirma el parte oficial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en las últimas 24 horas se han detectado en Baena 18 contagios más que, sumados a los 22 del día anterior, elevan a 107 el total de positivos en los pasados 14 días mediante pruebas PCR y test de antígenos. De esta manera, además, crece de manera importante la cifra de contagios acumulados en siete días, que ha pasado de 47 a 61 infecciones en apenas 24 horas.

Según la estadística oficial, se ha registrado el alta de tres pacientes en el último día, lo que eleva hasta 907 el total de baenenses que ya han superado esta enfermedad. Además, sigue en 35 el número de fallecidos.