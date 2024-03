Compartir el coche con desconocidos, una forma de viajar cada vez más frecuente en Córdoba

Compartir el coche con familiares o amigos a la hora de viajar es una práctica que se ha hecho durante toda la vida. Es una sabia forma de ahorrar dinero y esfuerzo. ¿Y viajar en un vehículo con desconocidos? Aunque a muchos todavía les puede parecer arriesgado, cada vez es más habitual en toda España. En Córdoba, de hecho, año tras año son más los usuarios que optan por compartir su vehículo con personas que no conocen de nada a la hora de trasladarse a otros destinos en lugar de utilizar servicios de trenes y autobuses que tienen horarios menos flexibles y precios más altos.

De ahí que las aplicaciones para organizar viajes con personas aleatorias se hayan convertido en el billete de ida y vuelta de miles de personas para trasladarse a diario al trabajo, a la universidad o a un lugar de vacaciones. Como indican los datos ofrecidos a el Día por Blablacar, la app de viajes compartidos más reconocida y utilizada por los españoles, el año pasado se registraron un total de 380.000 desplazamientos con origen en la provincia de Córdoba, una suma que incluso está por encima de la media de toda Andalucía.

Málaga, Sevilla, Granada y Madrid –en ese orden- fueron los destinos más frecuentes de los viajeros que salieron desde Córdoba en 2023. Los usuarios partieron principalmente desde la capital cordobesa, pero municipios como Lucena, Pozoblanco, Cabra y Puente Genil son otros de los puntos de salida más habituales en este tipo de viajes. Y es que compartir coche es una práctica cada vez más común y alejada de miedos y sospechas. Un claro ejemplo es Julia Gómez, cordobesa de 30 años que entre semana viaja a diario a su trabajo en Málaga.

Desde octubre de 2023, Julia ejerce como profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Para que el traslado de lunes a viernes por las tardes a la capital malagueña no le suponga un gasto económico desorbitado, esta joven cordobesa pone de ida y vuelta diariamente un Blablacar que siempre tiene pretendientes, sobre todo, como asegura, profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), profesores y turistas de todas las nacionalidades y procedencias.

"Málaga y Córdoba están mal comunicadas a nivel de trenes y autobuses, pues los últimos, por ejemplo, salen a las 21:00 y a las 19:00. Compartir el coche es mucho más flexible y siempre tienes viajes súper amenos porque la gente es positiva, aunque haya también quienes son más reservados", argumenta la joven cordobesa, quien ya cuenta con muchos que repiten a diario y dependen de ella para ir a sus trabajos. Hasta guarda anécdotas de amistad: "Con una chica terminé de un viaje tomando un café porque nos hicimos amigas", comenta felizmente Julia.

Sin embargo, que Blablacar haya registrado un aumento de un 17% más de actividad el año pasado que en 2022 se debe principalmente a la mejor conexión entre municipios. Concretamente, la aplicación de viajes compartidos señala que se conectaron en 2023 un total de 75 de las 77 localidades de la provincia de Córdoba. Un incremento significativo de viajes intraprovinciales frente a unos traslados a Madrid que decrecieron en el último año. De ahí que las estadísticas del año pasado indiquen que se redujo la distancia media recorrida por viajes salidos desde territorio cordobés en un 4%: de los 194 kilómetros de media por trayecto en 2022 a los 186 del año pasado.

Tal y como muestran los datos ofrecidos por Blablacar, en la provincia de Córdoba han crecido un 50% los viajes entre municipios. El ejemplo está en usuarias como Sofía Pulido, que viajan desde localidades como Cabra a Córdoba a diario y lo hacen por medio de viajes compartidos con desconocidos. A sus 47 años, esta docente de Educación Secundaria lleva unos dos años poniendo su coche a disposición de los egrabrenses para desplazarse hasta la capital de la provincia tanto de ida y como de vuelta. Como "no es una zona de mucho Blablacar" y "las combinaciones de autobuses son malísimas", Sofía tiene mucha demanda.

"El bus tarda dos horas y recorre todos los pueblos, mientras que en coche son solo 50 minutos. Llevo a muchos universitarios y trabajadores de la zona a Córdoba que no solo son de Cabra, sino de otros municipios como Doña Mencía o Priego de Córdoba que tienen dificultades para viajar con comodidad y prefieren ir directamente con Blablacar", comenta la usuaria cordobesa, quien explica que muchos de los viajeros repiten a diario, otros son vecinos que no había conocido nunca o que incluso comparte "experiencias que no te esperas con otras personas".

Sofía empezó a usar Blablacar por el consejo de una amiga, aunque era "reacia" a hacerlo. Sin embargo, confiar en estas aplicaciones le ha brindado una nueva forma para desplazarse a sus labores diarias ahorrando gastos, tiempo e incluso conociendo las historias de vida de aquellos que viajan con ella. Y es que viajar compartiendo el coche con desconocidos a través de una aplicación se ha convertido en una práctica cada vez más utilizada por los cordobeses, que han encontrado en ellas una alternativa que los autobuses y trenes no alcanzan.