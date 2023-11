Baena aspira a ser municipio receptor de nómadas digitales

El Ayuntamiento de Baena se ha planteado el objetivo de convertir a esta localidad de la comarca del Guadajoz en un municipio receptor de nómadas digitales y, para ello, se ha organizado en la Casa de la Cultura una sesión de trabajo de participación ciudadana y diferentes entidades, colectivos y miembros de la sociedad baenense.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), ha explicado que “es un proyecto muy importante en un momento en el que esta aldea global que es el mundo no tiene límites y tras la pandemia el tele trabajo y conocer otras culturas se ha puesto de moda”.

Serrano ha subrayado que “Baena se encuentra en un enclave privilegiado donde tenemos los servicios, equipamientos y posibilidades para dárselos a todos los nómadas digitales que deseen venir”.

Por su parte, el presidente de la agrupación Nómadas Digitales Corporativos, José Almansa, ha insistido en que se trata de “una gran oportunidad para municipios para Baena” y ha informado de que “un nómada digital es una persona que trabaja en una corporación en Europa y, cuando tiene la oportunidad de teletrabajar, en vez de estar en un lugar con un clima peor puede elegir y optar por ir a sitios mejores este municipio”.

Almansa ha precisado que “para atraerlos es necesario crear una propuesta de valor añadido que permita que las personas que trabajan para esta gran empresa quieran venir aquí, al tiempo que ellos se llevan nuevos proveedores y nuevas formas de pensar a su empresa en origen”.

En definitiva, para el presidente de Nómadas Digitales Corporativos, “se trata de una gran oportunidad porque no es solo que vaya a venir un perfil con un alto poder adquisitivo, sino que va a permitir que llegue gente con nuevos conocimientos que trasvasar a la gente de Baena”.

No obstante, Almansa ha insistido en que “esto no serviría de nada si no fuera porque desde las propias personas que hoy se han dado cita en esta sesión de trabajo, es de las que va a salir el proceso que hay que hacer” y ha detallado que lo que va a consistir en un “grasshopper, donde se van a sacar las soluciones a través de un reto”.

El dirigente de Nómadas Digitales ha finalizado afirmando que “va a ser algo que surge de abajo hacia arriba y son las personas de Baena las que van a crear una propuesta de valor que es diferente a la de otros sitios para poder ofrecer lo mejor a nómada digital que desee instalarse en Baena”.

El nomadismo digital se basa en una gran libertad geográfica, viviendo donde quiera por el tiempo que quiera, pero aunque viaja mucho o vive en lugares distintos, no es un turista tradicional, pues su trabajo siempre lo acompaña. Esto conlleva que sus necesidades, respecto de la ciudad que lo recibe, sean distintas: calidad de vida, flexibilidad y ser dueño de tu tiempo.