El Ayuntamiento de Priego firma la recepción de las obras de restauración del Castillo

La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), firmó ayer el acta de recepción de la obra ejecutada en los últimos meses en la torre 3 y lienzo 2 del Castillo de Priego. Unos trabajos que han sido realizados por la constructora Hermanos Campano S.L. bajo la supervisión del arqueólogo municipal, Rafael Carmona. Junto a ellos han estado Alfonso Ochoa, como arquitecto y como director de ejecución; Antonio Tofé y Eduardo Ramírez, como arquitectos técnicos, y este último también como coordinador de seguridad y salud.

Como recordó la alcaldesa, esta actuación se ha llevado a cabo a través del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, y la cuantía de la intervención ha rondado los 200.000 euros. Ceballos destacó el gran trabajo realizado que le ha dado “una nueva visión al Castillo en la zona frontal, la más vistosa para el público”.

En este sentido, la alcaldesa adelantó que la siguiente actuación se realizará a través de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y se centrará en la restauración de la torre 1 y el lienzo 1. La restauración del Castillo no acabará aquí porque como aseguró Ceballos “ya se están redactando diferentes proyectos técnicos en la zona del lateral y en la parte posterior. Queda mucho por hacer para poner en valor la gran fortaleza que es el Castillo de Priego.”, apuntaba la alcaldesa.

Mientras, el director de la obra, Alfonso Ochoa, explicó que la intervención ha consistido en una limpieza general de todos los lienzos y de la torre, una reconstrucción de todos los elementos que se habían perdido, siguiendo unos criterios muy exhaustivos gracias a los estudios arqueológicos que en su momento realizó el arqueólogo municipal, Rafael Carmona.

“Todas las reconstrucciones que se han hecho han sido basadas en lo que había, no se ha inventado nada y todo está justificado arqueológicamente”, señaló Ochoa. Asimismo, según el director de las obras se ha realizado una pequeña consolidación estructural en una zona de la torre que no estaba prevista y se ha restaurado la entrada del Castillo, mejorado la puerta incorporado unos elementos ornamentales que no estaban.

Para Ochoa, una de las intervenciones más importantes ha sido la impermeabilización de todas las terrazas, tanto del lienzo como de la torre, para evitar futuras entradas de agua, que era lo que estaba dañando en mayor parte la estructura muraria del Castillo.

De esta manera, se da un paso más en la restauración de uno de los monumentos más importes con los que cuenta el patrimonio arquitectónico de Priego, una de las señas de identidad del municipio que todavía deberá afrontar varias actuaciones más para su puesta en valor integral.