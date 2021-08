El Ayuntamiento de Baena retoma las obras de la plaza de Andalucía con el fin de que estén listas en noviembre

El Ayuntamiento de Baena retomó ha retomado esta semana las obras que desde el mes de enero se están llevando a cabo en la plaza de Andalucía, después de varias semanas de parón como consecuencia de diferentes problemas con la empresa adjudicataria, que no estaba cumpliendo con los plazos previstos en un inicio.

El concejal de Urbanismo, Ramón Martín (Cs), ha explicado que esta actuación forma parte de un lote en el que también están incluidas las obras de la plaza de España y del entorno del cementerio, pertenecientes al plan de movilidad y de reducción del carbono, cuyos plazos se estaban incumpliendo porque la empresa se había quedado sin personal, a pesar de haber hecho una subcontrata con una empresa de la localidad. Además, se va a llevar a cabo la intervención en un segundo lote que sería hacer un aparcamiento disuasorio y actuar en la avenida Castro del Río.

Martín ha aclarado que “fue en ese momento cuando el equipo de gobierno se plantea la posibilidad de comenzar una reclamación a la empresa vía judicial, si bien finalmente no se realizó para no alargar aún más el tiempo de ejecución y para no perder esta subvención de fondos europeos”.

Por el contrario, según ha especificado el edil de Urbanismo, se ha estado negociando a lo largo de todo el verano con la empresa para poder llegar a la solución más favorable para los vecinos y comerciantes de esta zona, y finalmente se ha acordado que “la obra la prosiga a través de una subcontrata una empresa de Baena hasta alcanzar el 20% de ejecución de los dos lotes y después, a través de una cesión, la finalizará oficialmente”.

El concejal del Ciudadanos ha querido aclarar que las actuaciones de baja en carbono son obras para “adecentar y dejar bonito” lo que se ve de una calle, “pero no lo que hay debajo”, por lo que desde el Ayuntamiento han decidido arreglar también todo lo que es el saneamiento y abastecimiento de agua para “tener la garantía de no tener que volver a levantar en 25 años”.

Martín ha pedido disculpas a los ciudadanos por todo lo que está ocurriendo y las molestias que están creando estos retrasos, si bien ha incidido en que son “ajenos tanto al equipo de gobierno como incluso a la propia empresa”, si bien ha confiado en que en abril del próximo año puedan estar concluidas las actuaciones de los dos lotes.

En lo que respecta a las obras en la avenida de Castro del Río, el primer teniente de alcalde ha informado de que también se va a actuar en lo que hay debajo de la vía, para lo cual van a destinar más de 235.000 euros. Con esta actuación, “se garantizará que no vuelva a haber problemas en el saneamiento ni problemas de luz, como estamos sufriendo en estos momentos”, ha concluido.