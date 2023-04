Antonio Jesús Caballero: "Vamos a dejarnos la piel para que Cabra vuelva a tener un gobierno del PSOE"

Antonio Jesús Caballero (Cabra, 1964) aspira a recuperar para el PSOE la Alcaldía de Cabra, un municipio que –razona– necesita aires nuevos después de tres mandatos del popular Fernando Priego porque, incluso, está a punto de bajar de los 20.000 habitantes.

-¿Por qué quiere ser alcalde de Cabra?

-Cabra necesita un cambio. Necesita que se cree empleo, que llegue inversión, que se impulse el desarrollo. Cabra tiene que cambiar porque el actual equipo de gobierno está falto de ideas y, tras 12 años, ha sido incapaz de que nuestra ciudad avance. Incluso, nos encontramos a punto de bajar de los 20.000 habitantes, con todo lo que esto implicaría.

-El PSOE, en cambio, sufre una sangría de votos desde 2007, últimas elecciones que ganó en el municipio. ¿A qué se debe este desgaste tan prolongado?

-Me remontaría incluso a más atrás, a 2007. En aquel momento ganamos las elecciones, pero bajamos de siete a seis concejales. ¿Por qué ha ocurrido esto? Posiblemente, porque primero nos encontramos con un Partido Andalucista muy fuerte, con José Calvo Poyato, y en las últimas elecciones con el Partido Popular de Fernando Priego, que además es senador, un hombre que en su momento fue diseñado exclusivamente para la política. Sin embargo, sí es cierto que en la mayoría de las elecciones el PSOE ha sido la fuerza más votada, y eso es señal de que, cuando el PSOE ha estado en el Gobierno, lo ha hecho bien.

-Dimitió como máximo responsable de los socialistas de Cabra en 2019, pero vuelve a ser candidato. ¿Le temen a Fernando Priego en el PSOE?

-Cuando presenté mi renuncia en 2019, lo que buscaba es que a nivel orgánico se generara una nueva ejecutiva y más ilusión. Teba Roldán se presentó a la secretaría general y ganó, pero luego presentó la renuncia y se creó un vacío de poder que llevó a la constitución de una junta gestora que se prolongó hasta el mes de diciembre. De ahí ha salido una nueva ejecutiva con Jesús Chacón al frente, que es un joven autónomo, con su propio negocio. Ahí me confirmaron como portavoz y me plantearon la oportunidad de ser candidato. A mí no me da miedo nada, ni Fernando Priego ni nadie. Ahora nuestro esfuerzo se centra en presentar alternativas y en actuar con honradez. Es mi segunda oportunidad, y ha habido candidatos que se han presentado cinco o seis veces. Lógicamente, iré con una lista renovada, con mucha gente joven. Después de militar en el PSOE desde 1991, me agrada mucho que mi partido me pida asumir esta responsabilidad.

-¿Con qué pretensión se presenta a las elecciones?

-No puedo decir que me conformo con lo que tengo ni que me gustaría tener más, yo lo que quiero es formar un gobierno socialista en Cabra, mi objetivo es gobernar. Dicho esto, entendemos que la situación es complicada porque el PP se encuentra actualmente con una sobrada mayoría absoluta, con 14 de los 21 concejales, y tengo los pies en el suelo, sé que es muy difícil. Pero vamos a intentar mejorar los resultados y vamos a dejarnos la piel.

-¿Creen que el hecho de que Fernando Priego compagine su labor de alcalde con la de senador le resta oportunidades a Cabra?

-Totalmente. Desde el PSOE entendemos que una ciudad como Cabra necesita un alcalde a tiempo completo. Como mínimo, Fernando Priego está dos días a la semana en Madrid, y son dos días en los que no puede atender a los vecinos. Y aunque se pudiera pensar que beneficia a Cabra desde el Senado, esta es una ciudad grande que necesita a un alcalde a tiempo completo. Cabra lo requiere.

-¿Considera que la figura de Fernando Priego está ya amortizada en la política local?

-Que tenga futuro no soy yo quien lo tiene que decir, sino el Partido Popular y la ciudadanía. Lo que sí necesita la ciudad es que el alcalde se comprometa y confirme que, en caso de ganar, va a permanecer aquí los cuatro años y no se va a ir a otras instituciones, porque mucho apoyo que recibe es un voto prestado a Fernando Priego y no al PP.

-¿Tiene oposición el PP?

-Me siento muy contento de la oposición que los cuatro concejales hemos hecho en estos años. Durante este tiempo, hemos presentado muchas mociones sobre cuestiones locales porque decidimos que ese era nuestro camino. Hemos hecho propuestas sobre las obras del PFEA, sobre el presupuesto... y muchas han sido admitidas y repercutirán en la mejora de vida de los ciudadanos. Y eso ocurre porque son iniciativas a las que es difícil decir que no. Algunas, incluso, las ha hecho suyas el PP. Hemos desarrollado una oposición muy constructiva.

-¿Cuáles son los principales proyectos que el PSOE quiere impulsar?

-Planteamos varios ejes fundamentales de actuación. El principal es que Cabra no puede perder los 20.000 habitantes, porque hablamos de uno de los grandes municipios de la provincia. Así que hay que apostar por el desarrollo y por crear suelo industrial para favorecer la implantación de empresas, porque, a diferencia de Lucena, Puente Genil, Montilla e incluso de otros municipios más pequeños, Cabra no resulta atractiva para las empresas. Hay que llamar a la puerta de emprendedores que vengan aquí y ofrecerles suelo industrial. Y, sobre todo, dar facilidades para que se desarrollen los proyectos industriales. En los últimos años, no se ha hecho una apuesta decidida por este asunto. Y, en el ámbito comercial, a los egabrenses nos duele ver tantos locales cerrados en el centro, casi el 50% de lo que antes eran tiendas. Hace años, cuando vecinos de otros pueblos venían al hospital, aprovechaban para hacer sus compras aquí. Es algo que ya no ocurre.

-¿Por qué no termina de despegar el turismo en Cabra?

-Nos visitan, sobre todo, personas que eran de Cabra y vuelven a ver a sus familias. Y es algo incomprensible por todo los recursos que tenemos, a las puertas de un parque natural y con un patrimonio tan rico. Ha faltado estrategia, y vemos que otros pueblos sí la han desarrollado y les están funcionando. También faltan grandes acontecimientos, ferias importantes. La única cita con cierto atractivo es la Feria de la Perdiz, que genera muchísima actividad. Habría que apostar por ejemplo por eventos deportivos, y para eso hay que buscar dinero.

-Cabra quiere ser una ciudad universitaria, ¿va por el buen camino?

-Durante muchos años, Cabra intentó convertirse en ciudad universitaria, y lo que pedíamos era una escuela universitaria de Enfermería, que el PP demandó durante décadas cuando el PSOE gobernaba en la Junta, pero ahora ya no dice nada. Cabra es sede de la UNED y cuenta con un grado de Fisioterapia, cosa que es importante como punto de partida, pero no renunciaremos a la demanda de Enfermería.

-El proyecto de rehabilitación del río nunca llega, ¿a qué se debe?

-El Gobierno de España está totalmente comprometido con este proyecto, pero han surgido vicisitudes durante su ejecución. La empresa comenzó los trabajos previos, pero renunció porque no podía seguir adelante con el dinero que tenía adjudicado. Licitar de nuevo las obras es un proceso muy lento, pero la propia Subdelegación está muy implicada y se están dando los pasos definitivos para la nueva adjudicación. Es un proyecto que verá la luz. No le podemos echar la culpa al Gobierno actual, porque la Administración tiene que seguir unos pasos muy minuciosos.