Ana Carrillo, referente del PSOE de Puente Genil, deja la política: "Siempre he buscado lo mejor para mi pueblo"

La concejala del PSOE de Puente Genil Ana Carrillo ha anunciado en la tarde de este lunes la renuncia a su acta y el abandono de la política por razones personales. En el transcurso de una rueda de prensa en la sede socialista, en la que ha estado acompañada por gran parte de la ejecutiva socialista local, Carrillo ha explicado que ha sido “una decisión meditada, pensada y muy valorada en los últimos meses”, que supone el cierre de una etapa.

Carrillo, que hará efectiva esa renuncia en el último Pleno de 2023 que se celebrará el próximo jueves 21 de diciembre, ha añadido que “todo en la vida tiene un principio y un fin, y tras más de 16 años dedicada a la política, 12 de ellos en el gobierno local, ha llegado el momento de poner fin a ese ciclo”.

La concejala, apoyo inquebrantable del exalcalde Esteban Morales durante prácticamente dos décadas, ha tenido palabras de agradecimiento “para el PSOE, por las oportunidades que me ha brindado, y para Esteban Morales, por la confianza que siempre ha depositado en mi persona, dándome responsabilidades para tratar de hacer de Puente Genil un pueblo mejor”.

Además, Carrillo ha trasladado ese agradecimiento a sus compañeros de partido, a los trabajadores municipales y los de la Diputación, donde desempeñó el cargo de diputada durante ocho años, a los medios de comunicación por el trato dispensado hacia su persona, “y a mis padres, que siempre me han inculcado que, en la vida, con humildad y honestidad se puede llegar muy lejos”.

“Unas veces habré tomado decisiones acertadas y otras no tanto, si me he equivocado pido disculpas, pero siempre he buscado lo mejor para mi pueblo”, ha dicho emocionada durante su intervención, en la que ha recibido el aplauso de todos sus compañeros y compañeras de partido. “Recibimos un gobierno municipal arruinado y conseguimos darle la vuelta, aunque lo peor, sin duda, fue gobernar durante el tiempo de la pandemia. Me voy sabiendo que he contribuido a la transformación de Puente Genil, y eso es lo mejor que me llevo, porque una viene a la política para tratar de ser útil”, ha señalado Carrillo, quien ha afirmado que, pese a que abandona la política, su compromiso "sigue intacto”.

Por su parte, Esteban Morales ha tenido palabras de cariño y admiración hacia una compañera de partido con la que ha compartido los últimos 17 años. “Ana Carrillo fue la primera mujer que dirigió el área municipal de Urbanismo, y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta”, ha afirmado Morales, quien también ha valorado muy positivamente la huella que la edil ha dejado tanto en el ámbito municipal como en el provincial por su labor en la Diputación.

“Te llevas el respeto, la consideración de tu partido y de todos los colectivos a los que has sabido atender. Eres una mujer preparada y has demostrado tu compromiso político con una gestión fantástica”, ha recrodado Morales, quien ha agregado que “siempre es bueno irse de la política haciendo las cosas bien”. A nivel personal, el exalcalde ha trasladado a Carrillo que “siempre he sabido que he podido contar contigo para lo que fuese necesario”. “Nos deja una persona muy importante para Puente Genil, para el PSOE y para muchos ciudadanos y ciudadanas de este pueblo”, afirmó Morales ante el aplauso de la militancia presente en el acto.

Con la marcha de Ana Carrillo, será la exconcejala de Cultura, Eva Torres, número ocho en la candidatura socialista en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo, la que tome posesión de su acta de concejal relevando a su compañera de militancia en la bancada del PSOE en el Ayuntamiento.