Qué pellejito tan fino tiene Abascal, quién lo diría; se ha escocido con las palabras de Casado, que le dijo a la cara que había presentado una moción contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Sin duda, se trata de una alusión personal que como tal, en lo público, está literalmente fuera de sitio. Pero el líder de un partido cuyo lenguaje verbal y no verbal violenta en extremo, no debiera arrugarse tanto ante el tono contundente y no insultante de un discurso, se supone. Vox, partido de destacados valentones, se supone que debiera celebrar que el PP haya dejado de ser, plantándole cara con determinación, "la derechita cobarde".

Se supone que Ortega Smith debiera saber que, si en el franquismo había elecciones pero siempre las ganaba el mismo, eso quiere decir que no existía el menor rastro de democracia y que, por tanto, algo así no es defendible sino condenable expresamente por el secretario general de cualquier partido -a no ser que este partido no vea con malos ojos las dictaduras-. Pero me temo que todo esto es mucho suponer.

Se supone que no soy amiga de la frase "con la de cosas importantes que hay que resolver en España y andamos en asuntos menores", como si acaso hubiera un solo señor en el país que se tuviera que ocupar de todo, de lo importante y lo menor. Pero por esta vez, asombrosamente, esa frase deja de ser demagógica. Con la de cosas importantes y urgentes que hay que resolver en estos momentos de gran preocupación en España, nuestros representantes se han tenido que meter en el Congreso a tragarse dos días de promo de señor candidato a la moción. Sus señorías tienen, más que nunca en nuestra historia reciente, cosas radicalmente más urgentes que resolver, a poder ser con consenso y rigor, para no volver loca a la población. (Me quedé, por cierto, con la duda acerca de qué haría el candidato de pillarle una pandemia en la presidencia del Gobierno, aunque prefiero seguir viviendo con la duda).

Se supone que, como profesional curtida durante años en comunicación institucional y política, debiera recelar del giro de Casado. Los políticos sólo se caen del caballo ante las encuestas y las estadísticas, que son el nuevo arte sacro. Pero permítanme que esta vez celebre y me crea que el discurso del líder del PP, además de nítido y bien articulado, es verdadero y honesto. Tendré sobradas ocasiones de confirmar que es fundada y cierta mi creencia. Se supone.