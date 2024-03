S un verdadero escándalo pasear por nuestra Córdoba bendita en estos meses, ahora que ha roto el azahar y parece que estamos dentro de la fábrica de colonia más grande del mundo. Es una cosa que te deja atontado, y si ya pasas por la ventana de una casa en la que están haciendo torrijas, qué decir, que dan ganas de quedarse ahí a vivir.

Estamos a un plis de la primavera, porque la primavera es como están siendo estos días, como locos, que si sale el sol, que si cae un chaparrón, como si tienes que poner el brasero un rato. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de la primavera, porque en los últimos años no hemos tenido, o solo un ratillo, un par de días como mucho. Porque enseguida pasamos al verano, y de golpetazo, sin avisar, que un día estamos con el brasero y al siguiente con las chanclas. Y eso es así, que no estoy exagerando en nada, que anda que no nos ha pasado veces.

Eso es igual que lo de la Semana Santa, que yo recuerdo cuando la gente se iba a pasarla en Fuengirola y venía negra de sol, como si estuviéramos en agosto. Y las últimas no han sido así. Yo siempre he estrenado un polo el Domingo de Ramos, y ahora hay que ir un poquito abrigado, con rebequita como poco. La cosa es que ya está aquí y ya están los de las cofradías más nerviosos que un pavo en Navidad, porque saben lo que les espera. Pero hasta ese momento se pasan los días mirando el cielo, que pasan un mal rato si no sacan los pasos a la calle, y hay que comprenderlos. Que es todo un año esperando y tienen mucha ilusión, que cada uno se ilusiona con lo que le da la gana, me parece a mí. Faltaría más.

El que cada día nos ilusiona más y más es nuestro Córdoba, que ya es el mejor equipo de la segunda vuelta, que lleva una racha de las muy buenas. Y no es solo una racha, es la sensación que transmite, de poderío, porque las cosas se están haciendo muy bien. Yo creo que Ania, el entrenador, lo está haciendo de lujo, pero hay que seguir trabajando, que siempre me acuerdo del cuento del cántaro de leche.

Quien ha dado un paso de gigante ha sido el Futsal, con la victoria en Navarra, que ya respiran mucho más tranquilos a pesar de su derrota de ayer en casa. Y no es fácil, que es la mejor Liga del mundo y la mayoría tienen más del doble del presupuesto, pero ahí está nuestro equipo. En fin, que cosas buenas por las que alegrarnos, que la semana no ha estado mal, precisamente. La verdad es que la época que viene ahora es la mar de bonita, por el ambiente en la calle, y por los sabores y los olores. Ya está buscando Soraya el mejor pan para hacer las torrijas, y solo de pensarlo me relamo. Vamos a disfrutar lo que podamos.