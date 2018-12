Más de los mismo en el CCF

El cambio de entrenador en el Córdoba -Curro Torres por Sandoval- no está teniendo por el momento el efecto deseado. El equipo no logró ayer pasar del empate (1-1) con el Elche en el Nuevo Arcángel y, aunque es pronto para ver la mano del nuevo técnico, lo que causó desesperación entre los aficionados fue comprobar que el relevo en el banquillo no ha servido para corregir algunos de los defectos de la escuadra blanquiverde, inoperante en ataque, sin crear ocasiones de gol, y demasiado blanda en la defensa. Mucho tendrá que esforzarse Torres para cambiar la dinámica. Paciencia hay, pero no demasiada.