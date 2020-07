La lección de una familia a la que Córdoba no quiere dejar sola

Córdoba cuenta, por suerte, con una legión de héroes, personas que lo dan todo por los demás y con una capacidad infinita de querer a los suyos y a los demás. Isidro y Rosa, los padres de Paco Molina, no son anónimos para nosotros. Muy a su pesar, nos hemos familiarizado con sus rostros y también con su dolor. Hace cinco años ya que les falta Paco y el amor por su hijo ha desencadenado en que Paco no solo les falta a ellos, sino a Córdoba en su conjunto. El pasado jueves, en la inauguración de la exposición Ausencias. Nuestros desaparecidos, Rosa e Isidro nos conmovieron de nuevo con su perseverancia, lucha y entereza. Ojalá vuelva Paco. Mientras, no os dejaremos solos.