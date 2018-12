Si hubiera un diablillo

La política es una ciencia teórico-práctica que se ocupa del comportamiento de la energía. Sus leyes, en especial la segunda, dicen que, si hacemos que dos espacios contiguos (pongamos dos habitaciones), de diversa temperatura, se comuniquen entre sí, sabemos que, en un plazo más o menos corto de acuerdo al volumen y a otras circunstancias, se producirá un movimiento espontáneo y ambos espacios acaban teniendo la misma temperatura. De la observación de este fenómeno familiar se deducen cuatro características o cualidades que le acompañan. La primera es que todo está siempre en movimiento, es decir, las diferentes corrientes de calor y frío andan compitiendo por los espacios en buscar de absorber como sea al contrario; en segundo lugar se puede apreciar que no hay espacios vacíos, que, en cuanto uno cede el sitio, el otro se apodera de él; la tercera característica es que, al final, se acaban mezclando las dos fuerzas o las dos temperaturas, imponiéndose la más fuerte y poderosa; por último la irreversibilidad, o sea, que de manera espontánea la cosa no tiene vuelta atrás y que el líquido que se derramó del vaso ya no regresa al recipiente, salvo que se dieran en todo el universo unas condiciones de equilibrio ideal.

Estudiando todo esto, en 1867, el físico escocés James C. Maxwell, como parte de un experimento mental, planteó qué ocurriría si una criatura, diablo o demonio, puesta en medio de los dos espacios ya de igual temperatura, (sin consumir energía), tuviera poder para manipular las moléculas, separando, por ejemplo, las más frías de las más calientes de forma que cada habitación pudiera volver a tener la temperatura que tenía, antes de mezclarse con la contigua. Es decir, cabe preguntarse si sería posible que ese demonio o diablillo pudiese hacer reversible lo que en principio no lo parece y, en ese caso, ¿qué podría ocurrir?, que el vaso podría volver a llenarse. Pero esta posibilidad es en principio como hemos dicho, una hipótesis de trabajo, una simulación, un intento de imaginar cómo podrían ser las cosas de otra manera, y, en ese caso, nada se ve afectado por este diablillo o mago porque verdaderamente no existe. (¿Acaso en verdad no existe?). (Lo raro, estoy viendo, es que casi todas estas notas están copiadas de sencillos manuales sobre la termodinámica. Pero entonces ¿por qué el artículo ha salido hablando de la política? ¡Menuda confusión!).