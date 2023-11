En los últimos años, la esperanza de vida en los países occidentales y en España en particular, ha aumentado de forma considerable. Cada vez más hombres y mujeres llegan a una edad avanzada, con una buena calidad de vida. Ello supone también la necesidad de atender las demandas médicas de pacientes pluripatológicos (con dos o más enfermedades); es decir una atención a la cronicidad que a menudo desborda nuestra Atención Primaria y Hospitalaria. Y es que, nuestro actual sistema de Salud está orientado a atender fundamentalmente las patologías agudas, basándose en un modelo muy especializado en el que, por ejemplo, el cardiólogo no abordará un problema renal o digestivo de un paciente. De ahí que en determinadas épocas del año y en situaciones de pandemia, como la que hemos vivido recientemente, no haya ni personal sanitario ni camas de hospital suficientes para la atención de la población que enferma en esos momentos. En la medicina ambulatoria supone que los pacientes crónicos ancianos y con varias patologías peregrinen de consulta en consulta de los distintos especialistas. Por ello, es necesario en los próximos años un importante cambio en el paradigma del modelo sanitario, que ha de basarse, por una parte, en la hospitalización por procesos, donde los ingresos hospitalarios se hagan, fundamentalmente, basándose en las necesidades asistenciales de los pacientes, dirigidos por médicos con una visión integral como los internistas, que puntualmente se apoyen en la labor de otros especialistas. Por otra parte, como refería en una reciente entrevista la Dra. Juana Carretero, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, es preciso alejar a los pacientes pluripatológicos, ancianos y frágiles de los hospitales, potenciando decididamente las unidades de Hospitalización domiciliara. Este es un modelo asistencial que proporciona cuidados y atenciones sanitarias en el domicilio de los enfermos mediante la utilización de recursos materiales, humanos y organizativos propios de una planta de hospitalización convencional y tiene como finalidad evitar ingresos y favorecer el alta precoz. De esta forma con ayuda de los familiares, de un equipo de enfermería y de médicos que vistan diariamente al paciente, se resuelven descompensaciones de sus patologías crónicas y se evitan los ingresos en el hospital y con ello las temidas infecciones nosocomiales. Además, se reduce significativamente la necesidad de las camas hospitalarias convencionales, disminuyendo el gasto sanitario y lo que es más importante, dando al enfermo y a la familia una mejor calidad de vida.