Treinta años ha cumplido el nuevo Arcángel, que se dice pronto, que me acuerdo perfectamente del día de la inauguración, que yo estaba allí, en un fondo. Cuatro a cero le metimos al Recre, que es un equipo amigo desde entonces, y el primer gol fue de Valentín, que anda que no lo celebramos a lo grande.

Pues aunque hayan pasado treinta años todavía no está acabado el estadio, y que no estoy exagerando, que eso lo saben todos los cordobeses. Es más, le han hecho tantas obras y tantas remodelaciones que yo no sé si el estadio de ahora es el mismo que se inauguró hace treinta años, de verdad.

Que eso es así, que no me estoy inventando nada. Empezó con pista de atletismo, que menudo invento, que los únicos que lo aprovecharon fueron los equipos que vinieron a jugar, porque vaya estadio más cómodo para el rival, que ni escuchaba lo que se cantaba en las gradas. Pero ese campo duró lo justo, nada, que empezaron a salirle grietas y de todo a las primeras de cambio, y en nada lo tuvieron que estar arreglando porque daba pena.

Lo que yo les diga, pero seguro que mucha gente se acuerda de todo esto. Y anda que no estuvimos luego tiempo sin fondos, pero años, que pusieron unos dibujos para que pareciera que había aficionados, vaya cosa más triste. Todavía sin acabar, y treinta años han pasado, que se dice pronto. Treinta años de buenos ratos, unos poquitos, para qué engañarnos, y más de malos ratos, es así, aunque la verdad es que estamos acostumbrados.

Y ya no hablo de los líos de papeles que tiene el estadio, que si es de uno, que si es de otro, que si está cedido, que si hay que pagar, un relío desde el principio, pero desde el primer día, una cosa. Ya puestos, con esto del cumpleaños, le podíamos decir a nuestro equipo que lo celebrase con algo bonito, me parece a mí, algo que nos hiciera disfrutar a todos los cordobesistas. Yo sé lo que es, pero no lo voy a decir, que luego dicen que da mala suerte y es lo que nos faltaba.

Como el otro día en Málaga, que lo teníamos hecho y anda como se nos fueron dos puntos que ya teníamos en el morral. En fin, las cosas que pasan y que aunque quisiéramos controlar no siempre podemos. Pero que no estaría mal. Esta misma semana he leído aquí en mi Día que el Futsal está a estas alturas en el mismo puesto que estuvo cuando hizo su mejor temporada. Y ya ves tú, que yo creo que se le han escapado unos cuantos puntos, como los del otro día. Más arriba podía estar, y ojalá lo estén los dos, y celebremos un cumpleaños bonito.