Tradiciones importadas

Espera si puedes a la semana que viene que haremos descuentos por el Black Friday". Es lo que han dicho esta semana en un par de tiendas después de preguntar el precio de varias prendas de ropa que, realmente, no necesito en demasía. Y claro, como están las cosas, pues he decidido esperar a que llegue el viernes negro y mirar si me convence o no la oferta.

La del ya manido Black Friday se trata de una fecha marcada en el calendario comercial de Estados Unidos desde hace muchos años y con la que en aquel continente se inaugura la temporada de compras navideñas. Es más, se trata de la jornada posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Una festividad, esta última, de la que bien dan cuenta innumerables, aburridas y previsibles películas norteamericanas en las que siempre hay algún problema con el embarque del avión o cae una gran nevada que impide llegar con tiempo suficiente a un casoplón, en el que no falta la receta tradicional que pasa de madres a hijas, para degustar el pavo entero con toda la familia, incluido el hermano o la hermana rebelde, que nunca falta.

En España tenemos muchas tradiciones, pero resulta que aquí no dejamos de importarlas de otros países. La penúltima la de Halloween. Pero la duda que me asalta es cómo en España se podría hacer nuestra la del Día de acción de Gracias. Resulta que como muestran esas machaconeras películas -como las de Navidad y el milagro de Papá Noel- de ese día también sabemos que se celebra desde hace cerca de 400 años. Según la tradición, un grupo de colonos llegó a Plymouth, en el estado de Massachusetts, sin apenas recursos, con lo puesto desde Inglaterra.

Fueron los indígenas de la zona los que ayudaron a aquellos colonos compartiendo con ellos sus semillas, dándoles nociones sobre el terreno, enseñándoles a sobrevivir con sus plantaciones. En agradecimiento por las cosechas, los colonos ofrecieron un banquete a todos los miembros de la tribu, que desde entonces se celebra con un pavo.

Pues hasta aquí lección de historia aprendida, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será posible que en España adoptemos como propia la tradición cuando hay quienes damos todos los días las gracias por los alimentos que vamos a recibir? Pues, a buen seguro, más de una persona seguro que la adopta o, mejor, con esto de la globalización y el consumo exacerbado se celebra el Día de Acción de Gracias para dar por inaugurada la temporada navideña. Al tiempo.