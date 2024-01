El lunes La 2 de TVE anunció: “El clásico de esta noche es El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford (1962)”. Bien hecho. Para eso, entre otras cosas, existen las televisiones públicas, para ofrecer en abierto clásicos del cine a los podrían añadir de la música y el teatro. Estupendo pues. O no tan estupendo. Hubo que soportar que en el ángulo superior derecho de la pantalla se metiera sin interrupción la autopublicidad del programa que se emitía después, el enésimo late show con orquestilla, fondo urbano, mesita, taza sobre ella y ocurrente presentador. Y que se cortara, apenas aparecido el THE END, mutilando los títulos de crédito para insertar sin cortinilla de separación al ocurrente presentador haciendo sus monadas. Sobre la melancólica música de Cyril Mockridge el senador Stoddard y Hallie dejan Shinbone, el tren se aleja por el desértico paisaje y, sin interrupción, como hacen las privadas para enganchar a los televidentes, apareció, o más bien irrumpió, el fulano haciendo sus gracietas. Miren ustedes, señores de La 2, supuestamente culta y cuidadosa, un clásico no se mancha con la cara del caricato, no se corta y no se da paso al programa siguiente tan groseramente. Si hasta entre los culebrones de Salón de té La Moderna y La promesa lo hacen, háganlo con los clásicos y no pongan sus sucias manos sobre Ford.

Hubo un tiempo en el que TVE, a través de su programación normal y espacios como Filmoteca TV y Cine Club, fue una escuela de cine. En el estupendo blog http://emisionescinetve.blogspot.com tienen la programación de películas en TVE desde 1959. Sirvan como ejemplo el último año de la dictadura y el constitucional. En 1975 se emitieron ciclos dedicados a Nicholas Ray, Buster Keaton, el Free Cinema, Joseph Losey, Gregory La Cava, cine hispanoamericano o Samuel Fuller. En 1978 se emitieron los dedicados a John Wayne, Jean Gabin, Robert Ryan, Phil Karlson, nuevo cine yugoslavo, Eddie Cantor [gracias al que descubrí a Busby Berkeley], Ronald Colman, Frank Capra, Oliver & Hardy, Samuel Goldwyn y las Melodías de Broadway de 1929, 1936, 1938 y 1940. Además, con un ritmo de entre 29 y 31 títulos al mes, se emitieron películas de Buñuel, Rossellini, Gance, Ford, Hawks, Käutner, Cacoyanis, Bergman, Renoir, Antonioni, Becker, Dassin, Pasolini, Dreyer, Murnau, Hitchcock, Truffaut, Hussain, Lubitsch o Lang. Todo puede ir a peor en la televisión pública, ¿verdad?