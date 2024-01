Vaya el agua que ha caído esta semana y cómo ha soplado el viento, que el miércoles había que ponerse piedras en los bolsillos para salir a la calle, una cosa, lo que yo les diga. Vaya día feo, pero seguro que la gente del campo lo vio de otra manera, y es que no solo para regar, también para beber, hace mucha falta que llueva, y que llueva a base de bien.

Que esta semana he leído aquí en mi Día todos esos pueblos del Norte de la provincia que tienen el grifo cerrado y menudo drama, que vivir así es tela de complicado. Y nadie les da respuesta, nadie, que yo creo que eso lo hace más duro, porque si al menos alguien te dice que lo está tratando de solucionar, pues tienes una esperanza, digo yo.

Yo siempre he tenido grifo, y siempre ha salido agua corriente, pero mis padres que, durante años tuvieron que subir cubos del pozo, siempre me contaron lo duro que era eso, y es que mientras no nos quiten todas las cosas que tenemos ahora, no nos damos cuenta de lo bien que vivimos, me parece a mí.

Y hablando de vivir bien, que esta semana llega Fitur, que es lo del turismo que se celebra en Madrid todos los años y que las ciudades y las regiones van a promocionarse. Yo no sé si allí se vende mucho o poco, pero gastar, nos gastamos un pastón. Como también en el mercadillo medieval, que ahora se llama de otra manera, pero que chispa más o menos es lo mismo, que se gasta pero a base de bien. Que ya debían tener tela de dinero los antiguos para pagar la cerveza a esos precios.

Esta semana hemos sabido que Gudelj no va a jugar en lo que queda de temporada, después del susto que se volvió a llevar en diciembre. Espero que esta vez den con la tecla y se lo solucionen, porque hay que ver el cariño que le tenemos los aficionados a este jugador, que parece que es del barrio de San Cayetano y no que haya venido de por ahí.

La verdad es que tiene que ser duro para el jugador, que es un chaval joven y el corazón no es cualquier cosa. Pero bueno, yo estoy seguro que todo le va a salir bien y que en menos de que canta un gallo lo tenemos otra vez sobre el césped de El Arcángel, es que no tengo ninguna duda.

Y es que la vida a veces te pone piedras en los bolsillos, bien para que no te lleve el viento, o bien para que no vayas tan rápido y tengas que ir un poco más despacio. Si es verdad eso que dicen, que la naturaleza es sabia, mejor escucharla, que no pasa nada por andar más despacio por un tiempo, que lo importante es llegar. Y eso es así. En fin, que ya le estamos viendo los talones a febrero, y eso querrá decir que se va a ir acabando el frío y que llegan los caracoles, que no es poca cosa.