Perdón…No lo entiendo (I)

Como mis sufridos -y "apañaos"- lectores no ignoran, suelo rellenar mis columnas haciendo uso del llamado "plural de modestia" … desde hace años. Pero… por mor de mis muchas ignorancias lingüísticas (y todas de variado pelaje), seguramente me veré en la necesidad de alternar el dicho… "plural" con la primera persona del singular. Entre otras razones, por las siguientes: Fue a principio de la semana que concluye: Un familiar me remite, vía WhatsApp, publicación cuyo titular que reza del siguiente tenor: "El Gobierno plantea un vuelco a la enseñanza de Lengua…".

Leo, muy atentamente, la dicha publicación. Además -y a fin de ampliar mis conocimientos sobre lo que "El Gobierno" "plantea"- consulto con mi asesor personal: Internet. Compruebo: Que el… dicho "planteamiento no pasó desapercibido a la fina apreciación de los medios de comunicación. Y -pese a su apariencia de bulo increíble- lo… "planteado" por "El Gobierno" carece de tal condición. Ouséase: Nada de chisme. Y así lo corrobora un hecho incuestionable, que no es otro que el "vuelco" en cuestión: Todos los analistas coinciden en aludir a lo que "El Gobierno" "pretende". Lo resumimos:

Por una parte, "plantea" una… original manera de enseñar. "… menos análisis sintáctico y más aprender a comunicarse". Por otra, los ejecutores del sistema educativo no ahorraron esfuerzo alguno en atiborrarnos de la experiencia docente de los responsables del proyectado… "vuelco".

Pero… he aquí que… pese a los referidos… "planteamientos" y (pese) también a la archí anunciada "experiencia" de los responsables de Educación, el autor de esta "opinión" crítica (un modesto aprendiz) sigue sin poder entender como un alumno puede… "aprender más a comunicarse" con "… menos análisis sintáctico". Es más: El… "aprendizaje" del lenguaje en la forma… "planteada" nos resulta de imposibilidad metafísica. Tan imposible como construir un círculo cuadrado. El "aprendizaje" en lingüística siempre fue (y será) función del esfuerzo realizado en el estudio de la sintaxis. O sea: Se trata de una magnitud directamente proporcional al esfuerzo. Es decir: A mayor esfuerzo (en el estudio de la sintaxis), más aprendizaje en el arte de comunicarse. Porque, en lingüística, es imposible una buena praxis desconociendo la sintaxis. Trataremos de probarlo en una próxima edición de Las Tendillas en este espacio.